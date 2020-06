【美國大選2020】特朗普重啟競選活動 聲明：確診與我無關

隨新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情逐漸緩和,總統特朗普和民主黨候選人拜登馬不停蹄展開競選活動。美國特朗普的競選活動將在下周五(19日)舉行,網上已開始預訂門票,今次還附上特別聲明。

總統特朗普在疫情放緩後,將在下周五(19日)展開首場面對面的競選活動,選擇在共和黨州分奧克拉荷馬州的城市塔爾薩(Tulsa)舉行。

在疫情下舉行競選活動要特別小心,特朗普的活動也有新安排。據售票網顯示,參加特朗普的競選活動,每人可提前預訂兩張門票,附上免責聲明:

參加競選集會,閣下和任何賓客將自己承擔暴露/感染新型冠狀肺炎病毒的風險,並同意不會向總統特朗普、Inc.雜誌、場地BOK中心、活動策展公司ASM Global,或任何其董事、管理層、員工、代理商、承包商、志願者等,追究任何關於疾病和損傷之責任。

("By attending the rally, you and any guests voluntarily assume all risks related to exposure to Covid-19 and agree not to hold Donald J Trump for President, Inc; BOK Center; ASM Global; or any of their affiliates, directors, officers, employees, agents, contractors, or volunteers liable for any illness or injury.")