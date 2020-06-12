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【美國大選2020】特朗普重啟競選活動 聲明：確診與我無關

環球社會熱點 11:59 2020/06/12

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美國特朗普的競選活動將在下周五（19日）舉行，網上已開始預訂門票，今次還附上特別聲明。

隨新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情逐漸緩和，總統特朗普和民主黨候選人拜登馬不停蹄展開競選活動。美國特朗普的競選活動將在下周五（19日）舉行，網上已開始預訂門票，今次還附上特別聲明。

總統特朗普在疫情放緩後，將在下周五（19日）展開首場面對面的競選活動，選擇在共和黨州分奧克拉荷馬州的城市塔爾薩（Tulsa）舉行。

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在疫情下舉行競選活動要特別小心，特朗普的活動也有新安排。據售票網顯示，參加特朗普的競選活動，每人可提前預訂兩張門票，附上免責聲明：

參加競選集會，閣下和任何賓客將自己承擔暴露/感染新型冠狀肺炎病毒的風險，並同意不會向總統特朗普、Inc.雜誌、場地BOK中心、活動策展公司ASM Global，或任何其董事、管理層、員工、代理商、承包商、志願者等，追究任何關於疾病和損傷之責任。

（"By attending the rally, you and any guests voluntarily assume all risks related to exposure to Covid-19 and agree not to hold Donald J Trump for President, Inc; BOK Center; ASM Global; or any of their affiliates, directors, officers, employees, agents, contractors, or volunteers liable for any illness or injury."）

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經過連日反種族歧視和反警暴示威後，有多個州分的疫情已見反彈。衛生專家憂慮，展開競選活動令大批群眾聚集，會增加爆發第二波疫情的風險。截至目前，美國累計確診病例達2,023,385，累計死亡人數達113,818。

記者：葉芷樺
 

請願示威 疫情 遊行集會 歧視 特朗普 拜登 美國 美國共和黨 美國民主黨 肺炎

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