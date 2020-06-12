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【COMPUTEX 2020】台北國際電腦展不敵疫情今年停辦

科技 12:00 2020/06/12

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主辦單位終在今（12日）宣布COMPUTEX 2020將停辦，並在明年6月再舉辦。

在新冠肺炎疫情影響下，原定於6月在台北舉辦的科技業年度盛會「台北國際電腦展」（COMPUTEX 2020）早前就宣布，將延至9月底舉行，並縮短展期。不過其後多間台廠商宣佈取消參展，更傳出多間國際參展廠商將退出。而在今（12日），主辦單位終宣布COMPUTEX 2020將停辦，並在明年6月再舉辦。

>>>COMPUTEX 2020延至9月　傳多間大廠有意退展

>>>【IFA 2020】德國IFA實體展如期舉行　縮短展期不設公眾入場

COMPUTEX 共同主辦單位台北市電腦商業同業公會，和中華民國對外貿易發展協會今發表聲明。宣布原定延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX & InnoVEX 2020 特展（Special Edition）將取消。

聲明提到，儘管台灣因超前佈署，已持續60天無本土病例，並自6月7日起逐步鬆綁國內生活防疫措施；但鑑於去年COMPUTEX活動參加者來自30國、1,685間廠商參展，吸引171國、42495位國際買主及1千多位媒體前來觀展，所以今年亦必須將所有參與者的健康及安全作為首要考量，為減低感染機率，COMPUTEX共同主辦單位經過審慎研議後做出上述決定。

台北市電腦公會與外貿協會也於此宣布，若一切順利，COMPUTEX 2021將於明年6月1日至5日，在台北南港展覽館1館、2館、台北世貿一館及台北國際會議中心舉行。

>>>CES 2021計劃同步舉行線上線下展會

責任編輯：曾曉汶

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