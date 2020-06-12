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【疫情所累】延後一年開支大增 東京奧委會研究「縮皮」方案

環球政經 19:36 2020/06/12

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日本東京奧運延期一年令開支大增，現時東京奧委會正想辦法縮減開支，要求相關部門審視財政預算，有200個項目會研究是否要「縮皮」，「縮皮」方案還包括開幕及閉幕儀式縮小規模、減少環節。有些環節可簡單就簡單，例如代表步入場館、下一屆奧運城巿的交接禮等；還有考慮減少比賽天數等。

曾參興拍東京奧運宣傳片的馬里奧及多啦ａ夢，會不會有法寶幫下手？（網上截圖）

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但不是話減就減，例如有提議減少入場觀眾，但550萬張門票已出售，尤其是開幕及閉幕儀式的門票已全部售光。入場門票是奧運主要收入之一，估計門票收入達900億日元，佔整體6300億日元收入近14%，因此東京奧委會對減少觀眾坐位或減少比賽場數都感到為難。另外，明年新冠肺炎疫苗可能未仍未面世，防疫措施不能少，換言之要增加防疫開支，需要找來醫護人員提供防疫措施，為所有運動員、奧運會職員等全部都要接受檢疫。

 

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撰文 : 高富健

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