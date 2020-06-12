【新加坡疫情】日增400確診　新加坡：疫情受控、月內全面重開經濟

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新冠肺炎疫情緩和，各國陸續重啟經濟。新加坡預計本月底將全面重啟經濟。另外，日本東京今日將實施第三階段重啟經濟措施。新加坡國家發展部長黃循財接受《彭博》訪問時表示，很可能在本月晚些時候完全開放經濟，認為當地已經成功控制了新冠病毒疫情。
新加坡的新冠肺炎病例接近4萬宗，當地近期每日新增約400宗確診個案，雖較高峰日增1000宗改善，但為亞太區確診宗數較高地區。不過，新加坡疫情死亡率低，近4萬宗個案目前有25人因疫症過身。
自4月初開始，新加坡實行三階段的解封措施，當地進入第一階段解封措施已經兩星期。
黃循財預計，從第二階段開始，整個經濟將重新開放，包括商店、餐飲和社交互動，但會聚會人數將受到限制。他續指，新加坡將嘗試說服市民使用追蹤裝置來改善聯繫追蹤的工作，料本月下旬可發布可穿戴的裝置。
另一邊廂，鑑於疫情漸趨緩和，日本當局決定周五起實施第三階段重啟經濟措施。第三階段重啟經濟措施，包括容許主題公園、彈珠店、網吧、卡拉OK等重開，居酒屋、酒吧或提供酒精飲品的娛樂場所，亦可延長營業時間至午夜12時。
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