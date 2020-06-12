【美國第二波疫情】確診翻倍 亞利桑那州床位逼爆

新冠肺炎疫情仍未平息，美國各地爆發大規模反種族歧視示威，導致新冠疫情有升溫跡象。美國突破200萬人確診新冠肺炎，亞利桑那州自放假以來的確診數字幾乎翻倍，多州醫院床位再次爆滿，令人憂慮美國再爆發第二波疫情。

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根據美媒CNBC的數據，亞利桑那州周四再增1,412人確診，累計有31,264人確診。該州自上月25日的陣亡將士紀念日以來，確診數字幾乎已翻倍。

根據路透社調查，僅在本月首周，亞利桑那州、猶他州及新墨西哥州的新病例增幅已有40％。至於佛羅里達州、阿肯色州、南卡羅來納州和北卡羅來納州的新病例也大增30％。

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隨著美國各州加強病毒檢測，不少州分的住院人數錄得明顯增幅，部分州的重症監護病房（ICU）床位短缺。

德州的確診住院患者人數已連續3日破新高，德州最大城市休斯敦更準備，在醫院床位爆滿下，將市內一美式足球場館改建之臨時醫院投入運作。而北卡羅來納州由於疫情嚴重，州内更只有13%的ICU床位可用。

亞利桑那州的住院人數也破紀錄達1,291人，該州約有四分之三的ICU床位已滿，衛生部門已通知醫院啟動緊急計劃，並增加ICU的床位數量。

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衛生專家一直憂慮，美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪殺，其後爆發的連場示威抗議警暴與種族歧視，會導致疫情惡化。

美國的新冠肺炎死亡人數超過11.3萬，為全球數字最高的國家。哈佛全球衞生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Ashish Jha）表示，全球主要國家都在新冠肺炎檢測確診率維持於5%，或連續14日錄降幅才重開，只有美國屬例外。他更預計，美國的死亡人數今年9月或會突破20萬。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國突破200萬人確診新冠肺炎，德州等多州醫院床位再次爆滿，令外界憂慮美國或再爆發第二波疫情。