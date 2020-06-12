【美國示威】曾有學校改名奧巴馬小學 反歧視改名早有前奏

▲ 因種族歧視考量改名並不罕見，美國有小學捨南軍將領名字，改以奧巴馬命名。

美國反種族主義抗議風波不斷擴大，當地興起改名潮，凡與種族歧視拉上關係的事物，都有聲音要求改名，有軍事基地名稱所紀念的名人，因涉種族歧視被要求改名。有關現象看似十分誇張，但其實類似事件近年在美國時有發生，尤其教育界，多間學校放棄原有名字，改用非裔名人當校名，包括前總統奧巴馬。

美國內戰打輸一方反成英雄 種族爭議亂過亂世佳人

美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」

美國小學改名奧巴馬小學

美國南部弗吉尼亞州首府里士滿（Richmond）的奧巴馬小學（Barack Obama Elementary School），原校名為斯圖亞特小學（J.E.B. Stuart Elementary School），舊名稱中的斯圖亞特，是南北戰爭時間，南軍著名軍官。

南軍反對解放奴隸，被認為涉種族歧視，而該校95%學生是非裔。故改名的提議，2018年順利獲校董會通過，新校名以投票形式決定，首位非裔美國總統奧巴馬是選擇之一，並順理成章大熱跑出。

美國歷史大翻案？白宮自揭瘡疤「羅斯福搞過集中營」

【美國示威】南北戰爭看來未打完 今天仍在掀爭議

奧巴馬太太米歇爾也是大熱

今年2月，同樣是在里士滿，原本以美國前總統威爾遜（Woodrow Wilson）命名的威爾遜小學（Woodrow Wilson Elementary School），通過改名為米歇爾小學（Michelle Obama Elementary School），改名動議當時獲校董會一致通過。

威爾遜總統是著名的種族主義者，向來歧視黑人，公然支持奴隸制，稱「奴隸們都曾得到他們主人寬厚的、甚至充滿深情的對待」，並為推崇白人至上主義的3K黨辯護。他擔任普林斯頓大學校長期間，勸阻非裔學生申請入讀。

【美國示威】國父華盛頓也淪狙擊目標 曾擁奴隸捲歧視

美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈

責任編輯：文青青