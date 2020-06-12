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【PS5發布會】PlayStation 5主機終登場　首揭超強遊戲陣容

科技 11:07 2020/06/12

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PS5發布會終於揭開新主機的盧山真面相。

萬眾期待的PlayStation發布會終於在香港時間今（12日）凌晨正式舉行！Sony在會上正式公布PlayStation5（下稱PS5）的首波遊戲作品，以及讓各位PS5迷翹首以待的新機外形終於正式登場，同時透露PS5將在今年稍晚時間推出。

>>>【PS5】亞馬遜搶先發布會　大爆PS5主機價錢

>>>一文看清PS5公布系統技術！相容PS4遊戲軟件+超高速SSD

PS5發布會終於揭開新主機的盧山真面相，PS5採用與以往的PlayStation主機截然不同的雙色，以及曲線機身V字直立設計，配置圓型座台，猶如獎盃一樣；散熱位置旁則增設LED燈，相信在開機後會發出藍色燈光。

值得一提的是，是次PS5將推出兩款不同選項：一款配備超高清Ultra HD藍光光碟機的標準型號，以及一款為純玩數碼下載版的玩家而設、沒有光碟機的數位型號。不過直至現時，Sony依然保持一貫神秘作風，未有公布兩款主機的售價以及開售日期，各位機迷又要再期待一下了！

（PlayStation資料圖片）

（PlayStation資料圖片）

而首波遊戲陣容就出現24款遊戲大作，包括：《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Gran Turismo 7》、《BioHazard 8（Resident Evil 8 Village）》、及《Horizon Forbidden West》等暢銷遊戲系列作品。

《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》：

《Gran Turismo 7》：

《BioHazard 8（Resident Evil 8 Village）》：

《Horizon Forbidden West》：

令各位機迷較失望的是，Rockstar Games跨越世代的著名系列遊戲《Grand Theft Auto》並非外界預期的推出第6集，而是在2021年下半年推出提升及擴充的《Grand Theft Auto V》及《Grand Theft Auto Online》PS5版本。但值得一提的是，《Grand Theft Auto Online》的全新獨立版本將面世，並將於推出後首3個月免費為所有PS5用戶提供，用戶取得遊戲後將可永久擁有。

>>>Epic承諾《要塞英雄》將率先登陸PS5和Xbox Series X

責任編輯：曾曉汶

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