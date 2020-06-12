【台灣政局】遭市民以近94萬票罷免 韓國瑜最後上班日如何渡過？

在台灣，被投票罷免的高雄市長韓國瑜，趁昨日（12日）最後上班日，下午與團隊出席道別音樂會，並發表演說感謝支持者，又透露目前「不會接受任何邀請或職務」，會先沉澱身心。道別音樂會有超過逾萬名市民到場，大部分響應呼籲身穿白衣。

韓國瑜發言時稱，離開高雄有萬般不捨和遺憾，但也獻上滿滿祝福，並沒有怨尤，心中盡是坦然，「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。

逾萬支持者到場 韓：去留肝膽兩崑崙

他說，這幾天難以平靜，最主要是議長許崑源決絕離世，讓他傷心無比；更讓他痛心的是，網路上對許議長地惡意詆毀，和幸災樂禍的發言、留言。最後，他感謝支持者，表達敬意、謝意與歉意，稱自己仍心繫高雄、心懷社稷，但目前不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】移民台灣？其實是居留台灣做節目！

相關文章：【《夫妻的世界》真人版】台灣「銀行界劉德華」 被妻爆出軌兼拍性愛片

上周六（6日）罷韓案投票以93萬9090票過關，韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長。據了解，行政院將宣布代理市長，傳由高雄市府參事楊明州出任。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！