歐化國際公佈全年業績 成本控制措施得宜 營運資金管理奏效

香港知名傢俬零售商歐化國際有限公司(01711)公佈截至2020年3月31日止年度之全年業績。

於年度內，本地零售市場經歷前所未有的挑戰。持續的中美貿易紛爭、本地社會事件以及冠狀病毒(COVID-19；「大流行」)的爆發無疑阻礙了香港經濟的發展。住宅物業銷售交易數目下跌，以及市民於大流行期間普遍留在家中，因而削弱了傢俬的市場需求。儘管零售業低迷，集團仍能維持正息稅折舊及攤銷前盈利，總收入下跌僅不多於10%至2.19億港元。由於實施有效的成本節省措施，加上理順了零售網絡，本年度下半年之虧損比上半年大幅收窄80%。

面對充滿挑戰的經濟環境，集團致力改善營運資金管理。於 2020 年 3 月 31日，本集團的存貨顯著減少至 3,640 萬港元，反映了其有效的存貨管理控制和庫存補貨政策。集團之現金及現金等價物上升至 6,370 萬港元。此外，由於集團於本年度已償還銀行借款，集團概無銀行借款，因此負債比率為零。

零售分部收入為 1.99 億港元，佔本集團總收入90.7%。於零售收入中，「歐化傢俬」及「歐化傢俬尊尚店」之合共銷售額為 1.54 億港元，仍為主要收入來源，佔總零售收入 77.4%。由於「at • home」於去年下半年及本年度均有開店，使其銷售額大幅攀升 225.7%至 2,410 萬港元，佔總零售收入 12.1%。

於 2020 年 3 月 31 日，集團於香港設有 21 個銷售點，包括 1 間「歐化傢俬尊尚店」陳列室、5 間「歐化傢俬」陳列室、4 間「at • home」店，以及合共為 11 間，分別為「多眠樂」專營店、「歐化寶」百貨公司專櫃及限定店。於本年度，分別於九龍灣、天水圍及荃灣開設 1 間「at • home」店、1 間「多眠樂」專營店及 1 間「歐化寶」限定店，以進一步擴大九龍及新界的市場覆蓋範圍。

集團透過於香港及澳門逾 200 家經銷商，批發其自家品牌「歐化寶」旗下的床褥、梳化床及梳化。憑藉其長遠歷史及優質產品，「歐化寶」自 2014 年起連續六年獲得由香港中華廠商聯合會及香港品牌發展局舉辦之「香港名牌標識計劃」所授予之「香港名牌標識」。

歐化國際執行董事兼行政總裁吳冠強先生表示：「大流行及持續的中美貿易戰將繼續為全球經濟增長蒙上陰霾。由於經濟及就業前景不明朗，置業買家及投資者很大可能延遲購買物業，而物業發展商也傾向於放慢推出新物業，對傢私的市場需求造成影響。」

吳先生總結：「憑藉全面的產品組合及明確的市場細分，本集團將致力透過調整產品覆蓋及加大推廣力度以增加銷售收入。本集團將密切監察市況，並採取一切實際可行措施應付往後的挑戰，包括理順其零售覆蓋、實行營運資金管理及成本控制措施。立足於香港逾40年歷史，面對艱難時期，本集團將致力與香港一同渡過困境。」

(資料由客戶提供)