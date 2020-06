▲ 【美國疫情】美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」

新型冠狀病毒肺炎美國疫情恐臨第二波爆發,美股道指周四狂瀉逾1800點。華府力推解封和美國全國爆發示威下,多個州份新增新冠肺炎病例回升,德州情況尤其嚴重。德州休斯敦政府明言考慮重新封城,限制民眾外出。休斯敦官員形容,疫情現時已經失控,當地正處於災難邊緣。

美國疫情確診人數增至超過202萬人,死亡人數近11.4萬。德州成為近日美國疫情重新惡化重災區,德州確診人數超過8.2萬,50州中排第六,當地周三(10日)一日新增2,504宗新冠肺炎病例,創下疫情爆發以來紀錄。

德州最大城市休斯敦至今集中了全州近20%病例。休斯敦正計劃必要時重新頒佈禁足令,強制民眾留家,防止病毒傳播。當局又打算將市內一美式足球場館改建之臨時醫院投入運作,該場地此前已經完成改建,但疫情至今從未使用。

休斯敦所屬哈里斯縣(Harris County)最高官員、民主黨人伊達爾戈(Lina Hidalgo)坦言,當地疫情「已經失控」:

「我們或正在走向災難邊緣。事情已不在我們手中。但好消息是情況並非嚴重失控。」

(We may be approaching the precipice of a disaster. It's out of hand right now. The good news is it's not severe out of hand.)

不過,是否重新封城或者輪不到休斯敦話事。德州共和黨籍州長阿博特(Greg Abbott)此前已簽署行政命令,讓德州解封。阿博特一直配合美國總統特朗普力倡解封,特朗普周四(11日)到訪德州為競選造勢,亦有和阿博特見面。

伊達爾戈發言人也承認,州長行政命令凌駕於縣或市政府指示,休斯敦重新推出限制措施的話,也許並無沒律約束力。發言人稱伊達爾戈認為,德州過早解封。

美國專家此前已經警告,新冠肺炎美國疫情可能在秋冬季節天氣轉冷出現第二波爆發。但現在看來,第二波疫情恐怕要提早來臨。

哈佛全球衛生研究所(Harvard Global Health Institute)預期,即使疫情擴散速度不大幅增加,美國疫情死亡人數亦會在9月增至20萬。

