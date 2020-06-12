【寶物家中尋】普洱茶越陳越值錢 

踏入2020年，很多人也多留家中，沉著應戰之時，冷不妨呷一口茶，安頓心靈，暫時忘憂。在五花八門的茶品中，眾所周知香港人特別酷愛普洱茶，無論是日常飲用，還是投資收藏，興致均有增無減，不受大勢所影響。

說到收藏普洱茶，不少資深藏家在留家抗疫期間，也重新整理私人珍藏，在品茶之餘也重檢其價值。那你又有沒有想過，普遍在香港人家中長期保存著的普洱茶，或許也是價值不菲的珍品而你不得而知？

普洱中之尚品 升值潛力不容忽視

近年頂級古董普洱茶葉的價格升幅驚人，例如1920年代出品的宋聘號∙藍標(一筒七片)以逾1,560萬港元成交；該茶品平均一片約重331克，一泡茶一般以12克計算，即每泡約需8萬港元，一片只可泡二十八次而已，堪稱天價之飲。

▲ 宋聘號藍標(一筒七片)

又例如一片1950年代出品的紅印普洱茶餅，在1980年代末期在國貨公司大概售450港元。而另一片同期出品的同類茶餅，品相近乎完美，並具備良好倉存狀況，近年在拍賣會上就以超過50萬港元成交，在三十年間升值逾1,000倍，令人側目。

▲ 1950年代出品的紅印普洱茶餅

經典代號「8582」

去年，香港仕宏拍賣拍出1980年代純乾倉薄紙「8582」青餅六筒（共四十二片），以高價709萬港元成交，每片平均約16餘萬港元，驚艷了整個普洱茶界。那這個經典代號有什麽魅力？



「8582」是一款極具標誌性的產品，是1980年代生產的七子餅中，最具代表性的茶品之一，為勐海茶廠固定生產的經典品種，一經面市就深受港台茶商和茶客的喜愛。「8582」中的「85」是指該七子餅茶所用的是1985年配方，也指1985年開始使用此拼配。另一個「8」是指配方中所用的茶葉等級為8級，「2」則為勐海茶廠的代號。

▲ 1980年代純幹倉薄紙「8582」青餅六筒（共四十二片）

多年來，由於其極佳的後期表現，「8582」配方茶贏得了穩定的市場地位，而在近年的拍賣市場上，表現更是讓人嘖嘖稱奇：2009年，市場上拍賣過一筒七片1980年代的「8582」青餅，成交價為11.2萬港元，每片平均16,000元。到了2018年，六筒四十二片的1980年代薄紙「8582」就飆升到以513萬港元的高價成交，每片平均122,142元。如上所說，2019年六筒四十二片的同期純乾倉薄紙「8582」青餅拍出每片平均168,809元的價錢，可見其受歡迎的程度有增無減，投資價值不言而喻。

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「開門七件事：柴米油鹽醬醋茶」，中國人幾千年前就懂得喝茶；茶是人們日常生活的必需品，無論什麼時勢，茶都是要喝的。而懂得欣賞古董普洱的朋友，眼光總會長遠宏闊一點，諳識箇中玄妙。那你在品茗之餘，想知道家中的普洱茶品值多少錢嗎？

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