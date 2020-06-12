【蘋果WWDC】蘋果開發者大會6月23網上舉行　活動內容率先公布

▲ 今年的開發者大會（WWDC）將於香港時間6月23日至27日期間，以虛擬方式舉行，並會透過不同的網站，免費開放給所有蘋果開發者參與。

在新冠肺炎疫情影響下，不少科技大展都被迫取消或轉移至線上形式舉行，蘋果（Apple）亦不例外。蘋果正式宣布，今年的開發者大會（WWDC）將於香港時間6月23日至27日期間，以虛擬方式舉行，並會透過不同的網站，免費開放給所有蘋果開發者參與。

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蘋果宣布，今年WWDC所有活動將以線上形式進行，將於香港時間6月23日上午1時在Apple Park舉行的keynote發布會主題演講，並會在apple.com、Apple Developer app、Apple Developer 網站、Apple TV app 和 YouTube串流直播，直播結束後亦可自選播放。

而令外界最受關注的莫過於iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS的開發進度，蘋果將於香港時間6月23日上午5時舉行Platforms State of the Union，由Apple工程部門領導人員講解最新情況，開發者同樣可透過Apple Developer app 及 Apple Developer網站觀看。

從6月24日起，開發者可參與逾100節由蘋果工程師主持的技術與設計主題課程，學習如何建立新軟件程式。而這些影片將於每日香港時間上午1時發佈，可在iPhone、iPad 和 Apple TV的Apple Developer app以及Apple Developer網站上觀看。

此外，開發者亦可預約安排與蘋果工程師作一對一交流，討論蘋果平台技術。不過值得注意的是，Developer Labs將視乎預約狀況，向Apple Developer Program會員開放。蘋果同時開設Apple Developer Forums，讓開發者能在論壇上與逾千位蘋果工程師聯繫交流；而Apple Developer Program會員更可發布問題，讓蘋果專家解答。

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責任編輯：曾曉汶