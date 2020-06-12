【重新出發】英國發佈坐機指引 23項Dos & Don'ts或成出遊常態

究竟病死還是餓死？當大家擔心第二波疫情或來襲，多國政府同時要為經濟救亡，撥巨款援助大中小企業，宣布解封措施，開城開店。英國運輸局則發出坐飛機搭客指引，由出發前至到達英國的客項Dos and Don’t，甚為仔細，小編整理後有23項事情。這些宜做不宜做事項，將可能成為出遊常態。

出發前：

✅有病新冠肺炎病徵就不要出門

✅查閱出入境防疫措施及旅遊建議

✅查閱航空公司的要求

✅盡量網上辦理登機手續

✅預早計劃好去機場的交通

✅盡量少行李及隨身手提

在機場：

✅要有耐性，聽從機場職員指示

✅與其他人保持兩米距離

✅勤洗手

✅戴口罩

✅減少接觸機場所有物件

✅若接觸物件超過20秒，最好洗手消毒

✅盡量不要周圍行，留在人少的位置

✅要購物盡量用非接觸式的支付方法

在機上：

✅從機組人員的指示

✅盡量留在坐位，不要四處行

✅戴口罩，不戴口罩可能被拒登機

✅減少飲食

✅留意有關目的地防疫措施的宣佈

到達英國後：

✅填好入境健康申報表

✅聽從機組及機場人員的指示

✅勤洗手

✅跟其他人保持2米距離

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