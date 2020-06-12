【重新出發】英國發佈坐機指引 23項Dos & Don'ts或成出遊常態

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【港股追蹤】大市跌幅縮但呢個板塊冇得彈 隻隻閒閒地仲跌緊3至4％
究竟病死還是餓死？當大家擔心第二波疫情或來襲，多國政府同時要為經濟救亡，撥巨款援助大中小企業，宣布解封措施，開城開店。英國運輸局則發出坐飛機搭客指引，由出發前至到達英國的客項Dos and Don’t，甚為仔細，小編整理後有23項事情。這些宜做不宜做事項，將可能成為出遊常態。
出發前：
✅有病新冠肺炎病徵就不要出門
✅查閱出入境防疫措施及旅遊建議
✅查閱航空公司的要求
✅盡量網上辦理登機手續
✅預早計劃好去機場的交通
✅盡量少行李及隨身手提
在機場：
✅要有耐性，聽從機場職員指示
✅與其他人保持兩米距離
✅勤洗手
✅戴口罩
✅減少接觸機場所有物件
✅若接觸物件超過20秒，最好洗手消毒
✅盡量不要周圍行，留在人少的位置
✅要購物盡量用非接觸式的支付方法
在機上：
✅從機組人員的指示
✅盡量留在坐位，不要四處行
✅戴口罩，不戴口罩可能被拒登機
✅減少飲食
✅留意有關目的地防疫措施的宣佈
到達英國後：
✅填好入境健康申報表
✅聽從機組及機場人員的指示
✅勤洗手
✅跟其他人保持2米距離
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撰文 : 高富健