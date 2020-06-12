  • 33°C
香港時間 : 2020612日 (五) 17:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股期貨】道指期貨升逾500點　美股急挫後3大指數期貨回升

金融經濟 17:13 2020/06/12

分享：

【美股期貨】美股急挫後3大指數期貨回穩　道指期貨升逾200點

美股期貨回穩，市場憂慮爆發第二波新冠肺炎疫情，道指隔晚瀉1861點，為3月大跌市以來最差。美股期貨今早回升，3大指數期貨向上，道指期貨升逾500點。

【17：13】瑞幸咖啡（美︰LK）盤前升近15%，報3.86美元。

【17：09】京東（美︰JD）盤前升2.7%，報58.79美元；網易（美︰NTES）盤前升0.9%，報414.99美元；阿里巴巴（美︰BABA）盤前升2.2%，報220美元。

【16：53】美股期貨於亞股收市後升幅再擴大，道指期貨升537點，報25568點；標指期貨升54點，報3053點；納指期貨升154點，報9758點。

【12：14】道指期貨升349點，報25380點；標指期貨升36點，報3036點；納指期貨升115點，報9718點。

【10：17】美股期貨升幅進一步擴大，道指期貨升330點，報25361點；標指期貨升34點，報3033點；納指期貨升92點，報9696點。

【08：28】道指期貨升221點，報25252點；標指期貨升22點，報3021；納指期貨升63點，報9667點。

道指曾跌1907點，最終跌1861點，報25128點，跌幅6.9%，為3月大跌市以來最差；標指跌188點，報3002點，跌幅5.9%，即市曾挫6%至2999點；納指跌527點，報9492點，跌幅5.3%。

憂第二波疫情道指瀉1861點　港股ADR跌501點穿24000

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 指數期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌178點企24000　恒指夜期早段升近100點（不斷更新）

下一篇文章

【港交所股價】港交所收市倒升　花旗、高盛齊看330元以上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指暴瀉1861點　恒指黑期跌482點失24000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指暴瀉1861點　恒指黑期跌482點失24000關（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【港股市況】恒生指數跌178點企24000　恒指夜期早段升近100點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌178點企24000　恒指夜期早段升近100點（不斷更新）
【新股IPO】9618京東宣布IPO定價226元　較美股有1%水位
【新股IPO】9618京東宣布IPO定價226元　較美股有1%水位
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】9618京東凍資約2800億　超購近180倍
【新股IPO】9618京東凍資約2800億　超購近180倍