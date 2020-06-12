【美股期貨】距離開市不足一小時　道期暫升455點

▲ 【美股期貨】美股急挫後3大指數期貨回穩 道指期貨升逾200點

市場近來憂慮爆發美江第二波肺炎疫情，道指隔晚大瀉1861點，為3月大跌市以來最差，連一向強勢的科技股亦遭「掟貨」。美股期貨今早反彈，3大指數期貨向上，道指期貨盤前升幅更見擴大，幅度暫時超過600點。

【20：46】距離開市不足一小時，美股期貨升勢略收窄，道期盤前暫報25486點，揚455點。

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【18：24】美股三大指數期貨盤前報捷，道期反彈612點，暫報25643點。

【17：13】瑞幸咖啡（美︰LK）盤前升近15%，報3.86美元。

【17：09】京東（美︰JD）盤前升2.7%，報58.79美元；網易（美︰NTES）盤前升0.9%，報414.99美元；阿里巴巴（美︰BABA）盤前升2.2%，報220美元。

【16：53】美股期貨於亞股收市後升幅再擴大，道指期貨升537點，報25568點；標指期貨升54點，報3053點；納指期貨升154點，報9758點。

【12：14】道指期貨升349點，報25380點；標指期貨升36點，報3036點；納指期貨升115點，報9718點。

【10：17】美股期貨升幅進一步擴大，道指期貨升330點，報25361點；標指期貨升34點，報3033點；納指期貨升92點，報9696點。

【08：28】道指期貨升221點，報25252點；標指期貨升22點，報3021；納指期貨升63點，報9667點。

道指曾跌1907點，最終跌1861點，報25128點，跌幅6.9%，為3月大跌市以來最差；標指跌188點，報3002點，跌幅5.9%，即市曾挫6%至2999點；納指跌527點，報9492點，跌幅5.3%。

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責任編輯︰梁浩碩