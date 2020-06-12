【港股市況】恒生指數跌178點企24000　恒指夜期早段升近100點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約340點 道指期貨升179點（不斷更新）

美股下瀉，市場憂慮爆發第二波新冠肺炎疫情，加上聯儲局料經濟要多年才能走出疫情傷害，道指瀉1861點。港股承接美股跌勢，恒生指數裂口低開559點，開報23920點，其後跌幅收窄，大市跌逾200點，24000點水平失而復得。

【美股期貨】道指期貨升逾500點 美股急挫後3大指數期貨回升

【港區國安法】美財長：研究限制美國資本經香港流動以回應國安法

【聯繫滙率】大淡友Kyle Bass不止一次盯上聯滙 預言到底有幾準？

【17：15】恒指夜期開報24242點，最新報24309點，升97點，轉高水8點。

【16：10】恒指收報24301點，跌178點。國指9832點，跌112點。主板成交1154億元。

美團點評 （03690） 曾創新高，最終升0.4%，報165.6元；港交所 （00388） 尾市轉升0.6%，收報296.2元；平安好醫生 （01833） 升逾8%，報111.4元；，三桶油挫，中海油 （00883） 跌逾4%，收報8.83元。

【16：00】恒生指數U盤前跌174點，報24306點。

【15：47】港交所 （00388） 尾市再度轉升，報294.6元，升近0.1%。

【港交所股價】港交所無力倒升 花旗、高盛齊看330元以上

【15：32】滙豐 （00005） 尾市跌幅收窄至1.7%，重上37元水平，報37.2元。

【15：23】大市跌幅收窄至約250點，重上24200點水平。

【15：17】美團點評 （03690） 今早見170.1元創新高後，午後升幅收窄且轉跌，最新報164.9元，跌近0.1%。

【15：00】港股跌幅擴大至約370點，跌至24100點水平。

【15：00】內地股市個別發展，上證跌不足0.1%；深證轉升近0.1%；創業板指升0.5%。

【14：33】中煙國際 （06055） 跌近0.9%。內地媒體引述消息人士報道，從事電子霧化設備製造商思摩爾計劃下周一開始評估香港上市需求。

【新股IPO】港電子煙法案停審議 電子煙製造商思摩爾擬集資最少62億（第二版）

【14：30】重磅藍籌當中，仍以滙豐 （00005） 領跌，股價跌2.4%，失守37元水平，個股拖低大市56點。

【14：28】大市午後於300點跌幅上下窄幅上落，最新跌340點，報24139點。

【13：07】部分濠賭股逆市上升，藍籌銀娛 （00027） 升1.4%；美高梅 （02282） 升1.6%；澳博 （00880） 升1.9%；新濠 （00200） 升1.7%。

【13：02】國泰航空 （00293） 跌1.4%。國泰公布5月客貨運數據，客運量按年跌99.4%，全月只有1.84萬人次，載客量為去年同月載客量不足1%，平均每日載客量僅約600人。乘客運載率下跌53.3個百分點至29.6%。累計首5個月，載運乘客人次較按年跌71.2%，運力下跌59.5%。

【國泰危機】國泰5月日均載客不足600人 預計未來數月仍會大削航班

【13：00】恒指午後初段跌近300點，於24200點水平爭持。

【12：00】恒生指數半日跌317點，中午收報24162點，24000點失而復得。國指中午收報9802點，跌141點。主板成交656億元。

美團點評 （03690） 逆市升2%，中午收報168.4元，曾高見170.1元創上市新高。

銀行股挫，渣打 （02888） 跌4.1%；滙豐 （00005） 跌2.4%。

【11：54】平安好醫生 （01833） 升幅擴至逾6%，高見109.2元。阿里健康 （00241） 升逾2%。

【11：32】港股中午收市前跌約350點，於24100點水平。

【11：30】內地股市個別發展，上證跌近0.4%；深證跌0.4%；創業板指升0.1%。

【11：27】平安好醫生 （01833） 升幅擴至3.2%，阿里健康 （00241） 升0.7%。

【11：09】Saas股逆市向上，中國有贊 （08083） 升4.2%，破頂高見1元；微盟 （02013） 升0.9%，高見9.76元。

【11：09】港股跌幅約300點，報24178點。

【11：08】恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄預計，未來將有更加多中概股回流本港，會因應市場需要增加恒指成份股數目，但未有實際計劃增加，指未有迫切性。

恒指公司︰料更多中概股回流香港 未有迫切性增成份股數目

【10：43】守益控股 （02227） 升幅擴大至1.1倍，高見0.32元。

【10：36】美團點評 （03690） 逆市創新高，股價升3%，高見170元。

【美團股價】美團點評曾上170元 3個月升足100元、高盛唱好見191

【10：33】道指期貨升逾擴大至逾300點，道指期貨升330點，報25361點。

【10：29】生興控股 （01472） 逆市升14%，高見0.345元。生興控股連跌2日後反彈，公司稱運營正常。

【10：27】小米 （01810） 跌逾1%，低見12.3元。外媒引述消息人士指，由於印度當地廠房難以恢復至正常生產水平，小米及Opps被逼進口部分智能手機至印度，從而承受更高昂的成本。

【10：26】中芯 （00981） 股價逆市升0.9%，高見19.08元。

【10：21】守益 （02227） 股價升幅擴大至逾6成，高見0.27元。

【10：19】周大福 （01929） 低開逾4%後股價造好，倒升半成，高見7元。周大福全年純利按年跌36.6%至29億元，派末期息0.12元，按年跌40%。

【零售業績】周大福低開倒升半成 全年少賺逾36%末期息削4成

【10：13】ATM 3股齊股倒升，阿里巴巴 （09988） 升0.2%，高見213.4元；騰訊 （00700） 升0.2%，高見444.4元；美團點評（03

690）升1.6%，高見168.5元。

【10：10】港股重上24200點水平，跌幅收窄至約280點。

【10：04】港交所 （00388） 接力倒升，股價升0.1%，高見294.8元。

【10：02】美團點評 （03690） 逆市升1.3%，高見167.4元。

【09：58】騰訊 （00700） 倒升0.5%，高見444.4元，早段低見433元。大市跌幅收窄至不足300點。

【科網狂潮】騰訊開始焦慮？ 遊戲直播虎牙斗魚傳合併、最快年底完成

騰訊旗下《英雄聯盟》開發商推全新旗艦遊戲 惟內地玩家無份？

【09：55】威高 （01066） 擬分拆威高骨科及其普通股於上海證券交易所科創板獨立上市，股價升2.3%，高見16.38元。

【09：55】守益 （02227） 股價逆市升42%，高見0.213元，成交467萬元。

【09：53】大市跌幅收窄至約355點，重上至24100點水平。

【09：50】本港地產股下跌，恒地 （00012） 跌3%；新地 （00016） 跌1%；新世界 （00017） 跌1.2%；信置 （00083） 跌1.7%；長實 （01113） 跌0.8%。

【09：43】原油價格下挫，三桶油向下，中石油 （00857） 跌3.3%；中海油 （00883） 跌4.5%；中石化 （00386） 跌2.6%。原油ETF F三星原油期 （03175） 跌6.6%；FGX原油 （03097） 跌6.3%。

【油股】原油價格下跌拖累油股 中海油挫近5%

【09：41】市場憂慮美國爆發第二波疫情，網上醫療股個別發展，平安好醫生 （01833） 逆市升0.9%；阿里健康 （00241） 跌0.4%。

【09：39】美團點評 （03690） 率先倒升，高見165.6元。

【09：38】大市早段跌勢回順，恒生指數跌約420點，報24060點，重上24000點水平。

【09：36】滙豐 （00005） 跌3%，低見36.4元；渣打 （02888） 跌5.7%，低見39.9元；恒生 （00011） 跌4.3%，低見125.2元；東亞 （00023） 跌3.8%，低見17.74元；中銀香港 （02388） 跌2.5%，低見23.55元。美國財政部長姆欽表示，正研究通過資本市場措施，回應港區國安法的立法，包括一些可能限制美國資本經香港市場流動的措施。

【滙豐渣打】華府稱研限制資本經香港流動 銀行股領跌渣打插半成

【09：34】反向ETF上升，FI二南方恒指 （07500） 升4.1%，高見7.355元。

【09：32】ATMX隨市向下，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1.8%；美團點評 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 跌3.1%。

【09：27】濠賭股續挫，藍籌股金沙 （01928） 低開4.9%，開報31.2元；銀娛 （00027） 跌1.7%，開報52.6元。美高梅 （02282） 跌2.5%；永利 （01128） 跌4%；澳博 （00880） 跌2.3%；新濠 （00200） 跌3.9%。人民銀行近日在京召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。

人行會議打擊跨境賭博 賭股下挫

【09：26】網易 （09999） 上市翌日隨市向下，股價低開3.1%，開報126元。

【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）

【09：23】騰訊 （00700） 跌1.8%，開報434.6元；友邦 （01299） 跌1.9%，開報70元；港交所 （00388） 跌1.8%，報289元；中移動 （00941） 跌1%，開報54.2元。

【09：20】恒生指數裂口低開559點，開報23920點，跌穿24000點水平，滙豐 （00005） 跌3.6%，報36.5元。

【09：16】人民幣中間價報7.0865，下調257點子。

【09：13】即月期指開報23888點，跌478點或近2%。

【09：05】恒指黑期跌近600點，報23869點。

【09：02】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購操作，今日有1500億元人民幣逆回購到期。

【08：55】原油價格未止跌，紐約期油於亞洲時段再跌4.2%，報34.82美元；布蘭特期油跌3.2%，報37.31美元。

【08：50】滙豐 （00005） ADR折合報36.46元，跌3.7%；騰訊 （00700） ADR折合報433.11元，跌2.1%。

【08：48】亞股今早跟隨美股向下，日經225指數跌428點或1.9%，報22044點；南韓KOSPO指數跌3.6%，報2099點。

【08：35】恒指黑期跌約340點，報24131點，道指期貨回穩，升179點，報25210點。

【08：25】市場憂慮爆發第二波新冠肺炎疫情，美國財長姆欽（Steven Mnuchin ）雖表示，即使病例再激增，美國不能再次關停經濟活動。不過，美國第4大城市休斯敦正考慮重新實施居家令，並準備開放一間在足球場設立但從未投入使用的新冠肺炎醫院。

【美國疫情】休斯頓考慮重新實施居家令 稱或正瀕臨災難邊緣

【疫情焦點】全球累計逾762萬確診 美國累計確診逾208萬

【08：00】康寧傑瑞生物製藥 （09966） 公布，控股股東Rubymab Ltd.擬配售1450萬股，每股配售價16.5元，相當於上日收市價17.2元折讓近4.1%，套現2.39億元。

【配股潮】康寧傑瑞控股股東折讓4%配股 套現近2.4億還債

【07：30】道指曾跌1907點，最終跌1861點，報25128點，跌幅6.9%，為3月大跌市以來最差；標指跌188點，報3002點，跌幅5.9%，即市曾挫6%至2999點；納指跌527點，報9492點，跌幅5.3%。

港股ADR收報23978點，跌501點或2.1%；恒指夜期跌502點，收報23864點，低水616點，成交39,851張。

憂第二波疫情道指瀉1861點 港股ADR跌501點穿24000

責任編輯︰梁浩碩