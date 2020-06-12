▲ 【港股市況】恒指黑期跌約340點 道指期貨升179點（不斷更新）

美股下瀉，市場憂慮爆發第二波新冠肺炎疫情，加上聯儲局料經濟要多年才能走出疫情傷害，道指瀉1861點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約501點，恒指料開報23978點，跌穿24000點水平。

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【09：05】恒指黑期跌近600點，報23869點。

【09：02】人行將進行1000億元人民幣7天期逆回購操作，今日有1500億元人民幣逆回購到期。

【08：55】原油價格未止跌，紐約期油於亞洲時段再跌4.2%，報34.82美元；布蘭特期油跌3.2%，報37.31美元。

【08：50】滙豐 （00005） ADR折合報36.46元，跌3.7%；騰訊 （00700） ADR折合報433.11元，跌2.1%。

【08：48】亞股今早跟隨美股向下，日經225指數跌428點或1.9%，報22044點；南韓KOSPO指數跌3.6%，報2099點。

【08：35】恒指黑期跌約340點，報24131點，道指期貨回穩，升179點，報25210點。

【08：25】市場憂慮爆發第二波新冠肺炎疫情，美國財長姆欽（Steven Mnuchin ）雖表示，即使病例再激增，美國不能再次關停經濟活動。不過，美國第4大城市休斯敦正考慮重新實施居家令，並準備開放一間在足球場設立但從未投入使用的新冠肺炎醫院。

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【08：00】康寧傑瑞生物製藥 （09966） 公布，控股股東Rubymab Ltd.擬配售1450萬股，每股配售價16.5元，相當於上日收市價17.2元折讓近4.1%，套現2.39億元。

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【07：30】道指曾跌1907點，最終跌1861點，報25128點，跌幅6.9%，為3月大跌市以來最差；標指跌188點，報3002點，跌幅5.9%，即市曾挫6%至2999點；納指跌527點，報9492點，跌幅5.3%。

港股ADR收報23978點，跌501點或2.1%；恒指夜期跌502點，收報23864點，低水616點，成交39,851張。

憂第二波疫情道指瀉1861點 港股ADR跌501點穿24000

責任編輯︰梁浩碩