▲ 憂第二波疫情道指瀉1861點 港股ADR跌501點穿24000

道指瀉1861點

美股下挫，聯儲局對經濟前景預測審慎，料經濟要多年才能走出疫情傷害，加上市場憂慮爆發第二波新冠肺炎疫情，道指曾跌1907點，最終跌1861點，報25128點，跌幅6.9%，為3月大跌市以來最差；標指跌188點，報3002點，跌幅5.9%，即市曾挫6%至2999點；納指跌527點，報9492點，跌幅5.3%。

港股ADR跌501點穿24000

港股ADR收報23978點，跌501點或2.1%；恒指夜期跌502點，收報23864點，低水616點，成交39,851張。

紐約期油挫逾8%

原油價格下挫，市場憂慮疫情再爆發打需原油需求，紐約期油急跌逾8%，收報36.34美元，跌3.26美元或8.2%；布蘭特期油收報38.55美元，跌3.18美元或7.6%。

避險情緒升溫 日圓上升

美滙指數報96.81，升近0.9%；歐元兌美元報1.1291；避險情緒升溫，美元兌日圓元報106.81。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金升1.1%

避險情緒帶動金價上揚，紐約期金收報1739.8美元，升19.1美元或1.1%。現貨金於1736美元水平。

責任編輯︰梁浩碩