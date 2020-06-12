【美股收市】道指瀉1861點 標指跌近6%兩個半月最傷

道指急挫1861點，為3月大跌市以來最差，標指收市挫5.9%，3000點關口失而復得，錄得3月16日以來最大單日跌幅。道指及標指回落至5月26日以來低位。

美國聯儲局對經濟前景預測審慎，料經濟要多年才能走出疫情傷害，加上美國多州確診人數回升，掀起爆發第二波疫情憂慮，美股周四愈跌愈急，而周三首度在萬點收市的納指也跟隨回落。

道指曾跌1907點，本港今晨4時，跌1861點，報25128點，跌幅6.9%；標指跌188點，報3002點，跌幅5.9%，即市曾挫6%至2999點；納指跌527點，報9492點，跌幅5.3%。恐慌指數VIX飈升48%。

標指11個板塊全綫下跌，能源、金融、原材料板塊暴跌9.4%、8.2%及7.7%，跌幅最小的必需消費品股亦達3.8%。早市股價破頂的拼多多（美：PDD）轉跌1.8%收市。

重磅股波音（美：BA）插水16%跌幅居首，足令道指跌229點，油價跌拖累能源股，埃克森美孚（美：XOM）和雪佛龍（美：CVX）跌8.8%及8.4%。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）稱無意加息，點陣圖也顯示零息將維持至2022年底。道指成分股高盛（美：GS）、摩根大通（美：JPM）及美國運通（美：AXP）跌9%、8.3%及7%；美銀（美：BAC）、花旗（美：C）和摩根士丹利（美：MS）跌幅介乎10%至13.4%。

之前受惠解封憧憬的旅遊相關股份下挫，美國航空（美：AAL）、聯合航空（美：UAL）、西南航空（美：LUV）和達美航空（美：DAL）尾市挫11%至16%。

五大科網股FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabet）有沽壓，Facebook跌5.2%居前，其餘4股跌2%至4.8%，微軟亦跌5.4%。

市場對英國脫歐談判的關注增加，以及擔心英倫銀行可能加入負利率行列，英鎊兌美元終止連續10日升勢，最多跌1.3%，低見1.2587美元。美滙指數尾市升0.8%，報96.71；日圓升0.2%，報106.89兌1美元，每百日圓兌7.251港元。

紐約期油最多跌10.6%，低見35.41美元，收市跌8.2%，報36.34美元；倫敦布蘭特期油曾跌9.4%，低見37.82美元；現貨金回吐%0.6%，報1,727.41美元。

聯儲局於本港時間周四凌晨完成議息，對美國經濟看法審慎，指復甦之路漫長，預期會維持零息至2022年。鮑威爾表示，局方兩大任務是降低失業率和控制通脹，但承認這將是漫漫長路，要相當時間才能達到目的，並預測今年底失業率仍達9.3%。

據約翰霍普金斯大學統計顯示，全球確診人數突破736萬人，死亡人數超過41.6萬人；疫情最嚴重的美國，有超過200萬確診個案，並有逾11萬人不治，當地每日新增確診仍高達2萬人。

