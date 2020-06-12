  • 29°C
香港時間 : 2020612日 (五) 01:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%

股樓投資 01:00 2020/06/12

分享：

擔心疫情第二波出現，美股全綫下跌道指跌1425點或5.25%，報25582點，標普500指數跌138.7點或4.34%，報3052點，納斯達克指數跌353點或3.53%，報9668點，10000點大關不保。

相關新聞: 【美股戰報】聯儲局料經濟前景悲觀　道指暴跌878點

據市場揣測，是次調整與美國疫情惡化有關，《紐約時報》報道，美國21州都在周三（10日）錄得新增確診人數增加，包括加州、德州、佛羅里達州等人口稠密州份。德州更一日新增2,504宗新冠肺炎病例，是為疫情以來最多。

相關新聞: 【美股分析】留力新經濟股　「反彈第二波」吼3隻ETF

對於未建倉的投資者，今次的調整可說是來得合時，但究竟今浪調整的底部在那裡？被譽為「金融怪傑」的神級交易員Mark Minervini早在昨晚納指破要之時已在Twitter發帖文指，「由於股市氣氛熾熱、沽空佔大市的交易額很少，而且市場在短期內出現突破，三大指數很大機會調整5-6%。他雖然已持有一定倉位，但仍決定沽出部份道指來對冲倉位。」這位「金融怪傑」今晚亦在Twitter中retweet昨日的帖文並指:「你不能說我沒有提你。」如果真的如他所言，今輪調整只有5-6%，似乎現在就時入貨時機了。

 

撰文 : 國際組

美股 金融 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數 沽空 紐約 加利福尼亞 德克薩斯

下一篇文章

【港股追蹤】投資減值抵銷搶米潮利好　金源米業料全年轉盈為虧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】南商推抽獎　有機會額外多1萬　新客定存1個月5厘
【派錢1萬】南商推抽獎　有機會額外多1萬　新客定存1個月5厘
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【網易IPO】9999網易明上市暗盤升5.6%　基金經理：目標先睇140元
【網易IPO】9999網易明上市暗盤升5.6%　基金經理：目標先睇140元
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？
【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？