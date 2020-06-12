【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%

擔心疫情第二波出現，美股全綫下跌道指跌1425點或5.25%，報25582點，標普500指數跌138.7點或4.34%，報3052點，納斯達克指數跌353點或3.53%，報9668點，10000點大關不保。

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據市場揣測，是次調整與美國疫情惡化有關，《紐約時報》報道，美國21州都在周三（10日）錄得新增確診人數增加，包括加州、德州、佛羅里達州等人口稠密州份。德州更一日新增2,504宗新冠肺炎病例，是為疫情以來最多。

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對於未建倉的投資者，今次的調整可說是來得合時，但究竟今浪調整的底部在那裡？被譽為「金融怪傑」的神級交易員Mark Minervini早在昨晚納指破要之時已在Twitter發帖文指，「由於股市氣氛熾熱、沽空佔大市的交易額很少，而且市場在短期內出現突破，三大指數很大機會調整5-6%。他雖然已持有一定倉位，但仍決定沽出部份道指來對冲倉位。」這位「金融怪傑」今晚亦在Twitter中retweet昨日的帖文並指:「你不能說我沒有提你。」如果真的如他所言，今輪調整只有5-6%，似乎現在就時入貨時機了。