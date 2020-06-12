【美股午市】道指瀉逾1240點 能源銀行股挫7%及6%最傷

道指午市急瀉1200點，邁向4月以來表現最差一天，航空及零售股捱沽。美國部分州份解封後新冠病毒確診人數反彈，觸發市場憂慮第二次疫情爆發，加上美國聯儲局預期經濟復甦慢, 並指無意加息, 零利率將維持至2022年，油價受壓, 紐約期油曾跌逾8%，能源及金融板塊首當其衝挫7%及逾6%最傷。

本港今晨零時10分，道指暫瀉1240點，報25749點。標指跌113點，報3076點；納指跌293點，報9726點。三大指數跌幅以道指4.6%居首，標指跌3.6%, 納指回吐2.9%。

石油股及航空股跌幅居前, 道指成份股埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）跌5.7%及5%。

重磅股波音（Boeing，美：BA）大跌逾1成，令道指跌143點, 銀行股有沽壓, 摩根大通（JPMorgan Chase，美︰JPM）跌逾6.6%。

美滙指數曾最多升0.6%, 高見96.49, 日圓升0.4%, 報106.66日圓兌1美元，商品貨幣受壓，澳元跌1.7%報68.81美仙，新西蘭元跌1.3%報64.53美仙。

紐約期油曾跌8.7%，低見36.16美元；倫敦布蘭特期油最多跌7.4%，報38.64美元。