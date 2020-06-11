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【聯繫滙率】大淡友Kyle Bass不止一次盯上聯滙　預言到底有幾準？

金融經濟 23:54 2020/06/11

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自巴斯（Kyle Bass）去年4月首次警告聯滙崩潰，一年過去聯滙仍然安然無恙，到底巴斯言論有幾成準？

「沽空之王」、對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）近年多次就香港及聯繫滙率問題發表惹火言論，最近傳出以200倍槓桿操作，豪賭港元在18個月內與美元脫鈎。單看巴斯言論或許會有山雨欲來的預感，但自他去年4月首次警告聯滙崩潰，一年過去聯滙仍然安然無恙，到底巴斯言論有幾成準？

巴斯去年4月撰寫《香港無聲的恐慌》（The Quiet Panic in Hong Kong），形容香港聯滙制度崩潰危機迫近，「香港猶如坐上史上最大金融炸彈」。之後至少三次再就香港問題發聲，今年初又警告市場切勿沾手香港銀行股。

港美息差擴闊、銀行體系結餘縮暗藏危機？

巴斯去年首次批評聯滙失效時指出，香港外滙儲備「嚴重不足」，按照當時港元拆息（HIBOR）及倫敦美元拆息（LIBOR）差距80個基點計，他認為金管局便需要耗用銀行體系總結餘去穩定港元滙價，一旦總結餘歸零，銀行體系將面臨崩潰。

但其實在聯滙基制下，港美本身就是會存在50至100點子的息差，而當兩者差距擴闊，資金自然就會流向另一方貨幣，以達至滙率長期保持在7.75至7.85的區間上落，亦正因港滙在訂明的區間波動，投資者即使持有港元亦清楚了解滙率風險，亦是市場信心的來源。

金管局可減發外滙基金票據紓流動性

再者，即使銀行體系結餘因資金外流而收縮，但金管局仍然可以通過減發外滙基金票據，釋放額外流動性，而金管局今年4月就分4次、減發總額200億元的票據，更遑論港滙近月一直貼近7.75強方兌換保證，今年4月及6月金管局已先後16次入市承接美元沽盤。

簡單而言，即使流出及流入兩股勢力爭持，但綜合目前市場標所反映，資金流入香港的力度遠大於流出，有財資界人士預期，港滙強勢有機會延續至整個7月份。

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