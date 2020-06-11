【阿里大股東】軟銀願景基金裁員15% 孫正義神話不再？

▲ 孫正義曾因投資阿里巴巴而獲利豐厚，成為投資界神話。

阿里巴巴 （09988） 大股東，日本知名財團軟銀集團旗下願景基金傳將首度裁員。該基金由軟銀社長孫正義主導，他曾於多年前帶領軟銀投資過阿里巴巴、半導體公司ARM等企業，成為投資界神話。惟最近有傳，的願景基金將會裁員15%，即約80名員工。

不過，市場更關注的是，作為軟銀集團舵手、主導願景基金的孫正義是否會改變其過往進取投資策略，還是能夠藉着下一次成功的投資一舉翻身。

投資WeWork失利 軟銀全年蝕千億

願景基金的迷失始於投資共享辦公室WeWork失利。軟銀於截至今年3月底止年度，虧損更達1.4萬億日圓，折合相當於1012億港元，其正正是受累於UBER 、WeWork等科網投資。

值得注意的是，近日 WeWork 聯合創始人及前行政總裁 Adam Neumann 更起訴軟銀，指後者未有履行收購協議。

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願景基金存在結構問題

願景基金主要向科網獨角獸等企業進行投資，借着這些科網企業的良好「投資故事」，配合資本操作，提高企業估值。願景基金投資了約90家世界的增長型企業，這也拉動了孫正義領導的軟銀集團的增長。然而，當外部經濟環境轉差時，高估值便難以維持。

另外，願景基金除了來自軟銀的資金外，外部投資者亦投入約4萬億日圓，而基金每年要優先支付本金的7％作為固定分紅。其每年分經金額超過2000億日圓，在目前環境下，這種分紅政策已成為催命符，故願景基金亦要開始節流。

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