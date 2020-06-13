【50年後才會再出現】本港本月21日將出現日偏食　最佳方向、時間一覽

天文台表示，本月21日（周日），本港將出現日環食，這次日食帶橫跨亞洲及非洲，在香港則只能看見日偏食。由於日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向西方而沒有障礙物的地點都是觀賞是次日食的理想位置。



日食在下午2時37分開始，至下午5時25分結束，食甚時間為下午4時08分。事實上，香港於是次日環食現象中頗接近日食的環食帶。這是自2012年以來香港可觀看的日食現象中食分最高的一次，下次更高食分的日食更要等至2070年才會出現。



是次日偏食的詳情見下表：

時間 現象 仰角 方向（方位角） 2:37pm 初虧 60度 西（279度） 4:08pm 食甚 39度 西北偏西（283度） 5:25pm 復圓 22度 西北偏西（287度）

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天文台呼籲，市民不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛。較安全的觀測方法是透過針孔或望遠鏡把太陽的影像投射在白紙或硬紙板上，然後觀看其投影。香港天文台網頁載有有關觀測方法的示範。

市民亦可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院及香港聖公會太陽館‧度假營的聯合網上直播觀賞是次日食過程。