騰訊旗下《英雄聯盟》開發商推全新旗艦遊戲 惟內地玩家無份？

▲ 騰訊新遊戲《VALORANT 特戰英豪》備受市場關注。

騰訊 （00700） 旗下知名遊戲開發商Riot Games日前推出了新一款第一人稱射擊遊戲《VALORANT 特戰英豪》，Riot為騰訊王牌遊戲《英雄聯盟》的開發商。據Superdata統計，《英雄聯盟》於2019年全球遊戲收入排名第四，達150億美元，僅次《王者榮耀》。

然而，包括香港在內等全球多個地區於本月初已上綫的《VALORANT 特戰英豪》，台灣版亦會在6月19日正式推出。然而，作為騰訊最大市場的中國，卻無任何消息，相信是由於該遊戲在內地仍未取得版號。

《特戰英豪》是加入了英雄元素的第一身射擊遊戲，其玩法風格與動視暴雪（美︰AVTI）旗下的《鬥陣特攻》相近。由於是《特戰英豪》是繼《英雄聯盟》後，Riot Games多年來推出的第二款旗艦遊戲，故市場十分關注其表現。

《英雄聯盟》為騰訊王牌遊戲 地位不亞於《王者榮耀》

Riot Games為騰訊旗下最有價值的遊戲開商之一。Superdata數據顯示《英雄聯盟》在2018年時收入仍高於《王者榮耀》，是騰訊旗下吸金力最強的電腦遊戲；並且已發展出相對成熟的電子競技產業，每年均會舉辦全球聯賽。

《英雄聯盟》與《王者榮耀》玩法相似，兩者同樣為MOBA類遊戲。然而，由於《英雄聯盟》的影響力及熱度，騰訊亦推出了手機遊戲《英雄聯盟激鬥峽谷》。

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