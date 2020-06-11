移民急讓減價盤增　樓市冧價響警號？

去年年中，香港爆發社會運動，不少港人已計劃移民，及至近期港區國安法，加上美國總統特朗普（Donald Trump）揚言，將會取消香港特殊待遇地位，再令港人憂慮前景，紛紛賣樓移民，惟暫未為樓市帶來太大沽壓，各區仍見高價成交。

中原潘鈺恒說，元朗YOHO Midtown 5座低層E室，實用面積507平方呎，原叫價850萬元放盤，因業主趕移民，放盤一周，即減價32.5萬元，以817.5萬元賣出單位，實用呎價16,124元。利嘉閣黃靜顏說，上水蔚翠花園2座高層G室，實用面積716平方呎，早前以701.8萬元易手，實用呎價約9,802元。代理續說，原業主打算移民，所以決定出售上述單位。

值得留意的是，市區大單位減幅驚人。中原溫志聰說，太子曉珀高層A室，實用面積792平方呎，原叫價2,200萬元，因業主趕移民，終減價450萬元，以1,750萬元易手，實用呎價22,096元。有資深代理坦言，近期賣樓移民個案增多，相信未來會有更多，惟難與1997年前的移民潮相比。

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券商美銀早前發表報告指出，在1990年至1994年間，約有30萬港人移民外地，若看近年政經局勢，相信將有更多港人籌謀移民，但料數字不及當年，加上有内地購買力支持，而且未來房屋供應有限，維持今年住宅樓價跌一成半的預測。

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