【美股戰報】聯儲局料經濟前景悲觀　道指暴跌878點

美國聯儲局本周表示，經濟前景抱持悲觀態度，認為美國經濟中期仍面臨「巨大風險」， 標指周四（11日）跌85.6點或2.68%，報3104.6點； 納指跌221.1點或2.2% ，報9799.2點； 道指下跌878.3點或3.6%，報26111.7點。

早前納指曾企上1萬點，然而周四 美股大型科技股普遍下跌，蘋果（AAPL）跌0.7%，微軟（MSFT）跌1.75%，Facebook（FB）跌1.86%，Amazon（AMZN）跌1.12%，Netflix（NFLX）跌0.3% ，Google跌1.8%。

與此同時，市場擔憂美國疫情或將迎來第二波爆發，隨著美國各州解封重啟經濟，加上反種族歧視示威浪潮持續，美國新冠肺炎病毒確診已增至逾200宗，死亡案例逾11萬宗。根據數據，美國50州當中，有21州新增確診數字錄得上升，9州更錄得入院人數更有所回升。有專家預測，當地死亡人數遠未見頂，3個月後恐增1倍，即由現時的10萬人，升至20萬人。

經濟數據方面，上周初領失業救濟金人數錄得154萬，優於市場預期的160萬人，該數據已經連續10周下降，顯示經濟重啟後，美國就業市場呈逐漸復甦態勢。

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