【抖音勁敵】快手海外版Zynn遭Google下架 疑涉內容剽竊

▲ 快手旗下短視頻程式Zynn遭Google下架。

去年獲騰訊 （00700） 投資20億美元（155億港元）的內地短視頻應用程式快手，早前推出了一款在海外上市的App「Zynn」。惟據外媒報道，Zynn因為內容剽竊已遭Google下架。

作為抖音的最大競爭對手，快手旗下的Zynn被視為其在海外市場上，挑戰抖音海外版Tik Tok的新力軍。

Zynn回應稱，App被Google下架是因為其中一條由用戶上傳的影片收到了投訴，該影片涉嫌轉載了其他平台上的內容。公司已與Google Play進行了非常有效的溝通，會盡快重新上架，已經下載了Zynn的用戶，其使用和相關權益不會受到任何影響。

異軍突起全靠派錢

快手及Zynn均為短視頻應用程式，模式與抖音相近。上綫不到一個月的Zynn選擇了「派錢換用戶」的方法，使其一度成為美國Apple Store Apps總下載榜榜首。

Zynn新註冊用戶最高可獲得20美元，每邀請一位新用戶即可得20美元，每邀請5個人可以再額外多賺10美元。換言之，假如新冊一個Zynn賬號，再邀請5位朋友註冊，可賺取130美元（約1007港元），以此類推。另外，瀏覽Zynn的短視頻，或跟拍模仿視頻可以取得積分，而一定數額的積分也可換取現金。

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編輯︰侯景成