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數據分析疫情5個月港人情緒 邊日最憤怒、最擔心、最開心 ?

環球政經 23:18 2020/06/11

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香港疫情這幾個月，你最開心係邊日？最憤怒係邊日？你可能已經唔多記得。本港數據分析公司慧科利用大數據，分析1月1日到5月15日這五個半月，分析84萬篇來自Facebook、網上討論區等的帖文，以及超過2445萬則網上留言，並將網民留言、帖文等劃分成「開心、悲傷、驚憂、憤怒」，有不少有意思的發現。

最憤怒的一天：是2月28日，新加坡政府宣布總理等一眾高官減薪一個月，林鄭特首等44名高員捐出一個月薪酬給公益金。

最驚憂的一天: 是1月5日，本港錄得16宗懷疑個案。

最開心的一天: 是2月14日，李嘉誠旗下的屈臣氏開放網上登記系統購買口罩，網民憤怒情緒最低。

最受歡迎官員：主持疫情記者會的衛生防護中心傳染病處主任張竹君，其次是衞生署署長陳漢儀，第三是勞工及福利局局長羅致光。

最需要口罩日子：網民關心口罩高峰期是1至2月。不過政府於5月初才宣布派發「銅芯抗疫口罩」。

 

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撰文 : 高富健

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