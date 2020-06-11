【美股早市】道指挫1000點 波音跌逾10% 憂第二波疫情+聯儲局料復甦緩慢

美國聯儲局對經濟前景預測偏鴿，料經濟要多年才能走出新冠肺炎疫情的傷害，加上美國多州的確診人數回升，掀起爆發第二波疫情的憂慮，美股周四開市延續跌勢，道指跌幅擴至1000點，主要受累波音下挫逾10%；而周三首度在萬點收市的納指也跟隨回落，曾跌超過200點。

市場憂慮第二波疫情，之前受惠解封憧憬的旅遊相關股份下挫，美國航空（American Airlines，美︰AAL）、聯合航空（United Airlines，美︰UAL）、西南航空（Southwest Airlines，美︰LUV）和達美航空（Delta Airlines，美︰DAL）跌幅介乎8.2%至12.2%。飛機製造商波音（Boeing，美：BA）也挫逾10%。

銀行股受壓，主因聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）稱無意加息，點陣圖也顯示零息將維持至2022年底。美銀（Bank of America，美︰BAC）、花旗（Citigroup，美︰C）和摩根大通（JPMorgan Chase，美︰JPM）跌幅介乎5.5%至7.4%。

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納指周三以萬點收市後，科網股回吐，重磅科網股FAANG普遍下跌，Facebook（美︰FB）、蘋果（Apple，美︰AAPL）、亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）和Alphabet（美︰GOOG）跌幅介乎0.6%至3.7%。Netflix（美︰NFLX）先跌後反彈，升1.5%。

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市場對英國脫歐談判的關注增加，以及擔心英倫銀行可能加入負利率行列，英鎊兌美元終止連續10日升勢，低見1.2638美元，最大跌幅0.9%。美匯指數曾升0.6%，報96.49。

責任編輯：方賢

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