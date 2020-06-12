【疫市營商】九龍東皇冠假日酒店　自助餐優惠低至6折

▲ 於網上商店，以指定恒生信用卡購買自助午餐或自助晚餐券，即可享低至6折優惠。（香港九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

香港九龍東皇冠假日酒店推出自助餐優惠，由即日起至9月29日，顧客於其網上商店以指定恒生信用卡購買自助午餐或自助晚餐券，即享低至6折優惠。

【疫市營商】本地酒店齊推住宿優惠 免費升級至海港景豪華房

顧客由即日起至9月29日，可於香港九龍東皇冠假日酒店的網上商店，以指定恒生信用卡購買旗下餐廳尚廚的自助午餐或自助晚餐券，即可享自助午餐7折及自助晚餐6折優惠；另以原價計算之加一服務費。每日每節用餐時段將會100個名額，數量有限。

購買連結：https://bit.ly/HangSengChi

不過，網上商店不支援恒生銀聯信用卡、銀聯人民幣鑽石商務卡及人民幣信用卡，付款時記得留意。

【疫市營商】Logitech舉辦三場綫上活動 獎金獎品總值8600元

尚廚將於今日至7月底，推出「仲夏西西里」自助晚餐，混合中東、西班牙和意大利美食風味。當中，不得不提特設的即煮海鮮意大利飯檔， 意大利米以海鮮湯煮至七成熟，加入客人挑選之配料包括帶子、蝦肉、迷你墨魚等。廚師再會在熟成24個月巨型巴馬臣芝士中，倒入已煮好的意大利飯，以餘溫溶化芝士，讓每顆飯粒都與芝士融合。

尚廚每晚亦會供應六款海鮮，包括大頭蝦、黃道蟹、松葉蟹腳等。另外亦有特色的意式甜品，例如西西里奶油卷、即焗焦糖蘋果等。

▲ 西西里意大利芝士撻（香港九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

▲ 開心果慕絲配意大利曲奇（香港九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

【香港再出發大聯盟】設優惠資訊平台 約30商戶資訊已上架

責任編輯：葉泳珊