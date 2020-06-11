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【趣話財經】豪賭港元脫钩　大鱷巴斯真係「大鱷」？

環球政經 22:00 2020/06/11

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彭博昨日引述消息人士指，海曼資本管理（Haymen Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）向潛在投資者表示，本月已成立香港機會基金（Hayman Hong Kong Opportunities Fund），以200倍槓桿的期權合約，豪賭香港聯繫匯率脫钩。

相關新聞：【狙擊港匯】傳大鱷巴斯啟動基金　200倍槓桿豪賭港匯貶值

不少媒體報導這段新聞時，都以大鱷來形容巴斯，但要判斷他是不是大鱷，並不是靠吹，也要看看他究竟有沒有錢成為一條大鱷。巴斯的海曼資本管理，最高峰時曾管理23億美元，但由於投資回報不勝從前，去年初的資產管理規模只有4.2億美元。

而談到「狙擊聯匯」和「大鱷」，相信大家都會想起1997年狙擊港匯的索羅斯（George Soros）。索老當年用以狙擊港元的投資旗艦量子基金（Quantum Group of Funds）資產管理規模（AUM）超過200億美元，40年間平均回報達20%，是全球最頂級的對冲基金之一，可見和索老這種級數的大鱷相比，巴斯仍差很遠。

不過論膽色，巴斯絕對不輸索老。巴斯在2007年的次按危機前，便看中美國樓市的結構性問題，很多供款人根本供不起樓，便沽空美國樓市，由於當年美國樓市升勢正盛，很多銀行家都在恥笑他的行為，結果時間證明了他是正確的，他在次按危機一役中勁賺212%。及後，他也曾沽空日本國債甚至是人民幣，但結果也是無功而返。

 

期權 索羅斯 人民幣 港元 美元 沽空 香港 日本 美國 財富及資產管理

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