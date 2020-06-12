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【疫市營商】Visa卡推化妝品牌禮遇　網店消費享折扣及獲禮品（附優惠碼）

商業 10:00 2020/06/12

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即日起，只要憑Visa卡於多個化妝品品牌網店消費，並輸入優惠碼，即可享達15%折扣優惠及獲贈指定禮品。(Visa提供圖片)

疫情下，女士可能甚少化妝。不過，隨著大家逐步恢復外出工作，亦是時候重新「入手」美妝和護膚產品。Visa為大家搜羅一系列網店專屬折扣優惠，即日起，只要憑Visa卡於Estée Lauder、M.A.C 及 Bobbi Brown 等網店消費並輸入優惠碼「GIFTVISA」,可享達15%折扣優惠及獲贈指定禮品。

優惠品牌及詳情如下:
-於Estée Lauder 網站消費滿1200元，可獲贈9件禮品。
-於La Mer網站消費滿2000元，享200元折扣優惠及獲贈護膚禮品套裝於Clinique網站任何消費專享全單85折優惠。
-於Origins網站任何消費專享全單85折優惠。
-於Glamglow網站任何消費專享全單85折優惠及獲贈面膜掃一支。
-於M.A.C 網站任何消費即享全單85折優惠，折扣後消費滿500元可獲贈妝前瞬間定妝噴霧30ml一支。
-於Bobbi Brown網站任何消費即享全單85折優惠。

優惠有效期由即日起至8月31日，買家需於結帳時輸入優惠碼以享用優惠，而優惠不可與商戶之其他優惠代碼、現金券或優惠同時使用。

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責任編輯：蘇穎琪

 

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