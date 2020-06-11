滙豐贊助建立精神健康體驗館　料每年可接待1.6萬人

▲ 滙豐集團總經理兼亞太區環球銀行業務主管廖宜建(左二)及滙豐亞太區企業可持續發展總監張惠峰(左一)出席體驗館落成儀式。

都市人生活節奏急速，加上新冠肺炎肆虐人人自危，一不小心壓力隨時「爆煲」。精神健康確實值得關注，滙豐最近就贊助青山醫院，籌建全港首間精神健康體驗館（Mind Space），讓入場人士親身體驗精神病患者的感覺。體驗館計劃年內開放予公眾參觀，估計每年可以接待1.6萬人。

體驗館由青山醫院構思及籌建，旨在提升社會對精神健康的關注及認識，項目獲得「滙豐150週年慈善計劃」贊助，設有採用虛擬實境技術的互動體驗室，模擬精神病常見的病徵，如幻覺及幻聽等，讓公眾親身感受精神病患者面對的情況，加強社會對精神問題的討論及關注。

滙豐集團總經理兼亞太區環球銀行業務主管廖宜建及亞太區企業可持續發展總監張惠峰，日前都有出席體驗館的落成儀式。期間，兩人亦有與體驗館的朋輩支援員交流，了解精神病如何影響患者的日常生活。

廖宜建亦指，疫情持續為不少人帶來壓力及負面情緒，呼籲大家要主動關心身邊人，亦要注意保持個人精神健康。他期望，體驗館可以加深大眾對精神問題的認識，消除社會的誤解及歧視。

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