【新冠肺炎】北京相隔兩個月再現本地感染　患者稱近兩星期無離京

中國的新冠肺炎疫情放緩，北京今日（11日）新增1宗新冠肺炎確診病例。患者自稱近兩星期無出京史、無外來人員密切接觸史。患者住在西城區月壇街道，其居住的小區實施封閉式管理，居民要接受核酸檢測，所屬街道的所有小區、寫字樓、公共場所亦加強人員出入管理。

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北京新增的新冠肺炎確診患者，是一名52歲男子，因間斷發燒到轄區醫院發熱門診就診。他曾出現畏寒，乏力等症狀，但無咳嗽、無咽痛、無胸悶，自稱近兩星期無離開北京、無外來人員密切接觸史。其核酸檢測為陽性，被診斷為新冠肺炎確診個案。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，此確診病例是再次敲響警鐘，續指北京需要嚴格落實科學、精準及有效的防控要求，市民亦要時刻保持個人防護意識。根據通報數據，北京已近兩個月無新增本土病例。

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