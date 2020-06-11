航行業寒冬　南韓飛行員被迫轉工做代駕

受新冠肺炎疫情影響，全球航空業大受打擊，國際航空運輸協會周二（9日）表示，全球航空業今年預期損失843億美元（約6550億港元），為歷來最糟糕的一年，亦是十年來再現虧損；而明年預料虧損近160億美元，今、明兩年全球航空業料合共虧損達1,000億美元（約7800億港元）。

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飛行員轉工做代駕

據南韓媒體報道，去年下半年開始，南韓、日本兩國間航線驟減，加上受新冠肺炎疫情影響，南韓國航空業不景氣，尤其是易斯達（Eastar Jet）等廉價航空，更易陷入經營困境。據報該公司3月21日開始停航，如今已連續數月沒有給員工出糧；去年剛剛入職的80名飛行員更是被直接解雇，迫於生活壓力，當中不少人選擇轉工做代駕。

據其中一名被解雇飛行員稱，他上午會在租車公司，為顧客提供送車上門服務；到了晚上就成為一名代駕；沒有工作的時候，時常要等待一兩個鐘；另外有一名解雇飛行員稱，他正在一個工地，做搬水泥 、處理垃圾一類的工作。

南韓航空業的現狀，其實僅是冰山一角，根據國際航空運輸協會的數據顯示，截至上月27日，全球共有17家航空公司進入了破產階段；據國際機場協會6月8日預計，全球航空業今年一年損失乘客46億人次，虧損近1000億美元航空業的相關產業亦受波及。

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不過隨著新冠疫情逐步受控，從4月21日的低點到上月27日，全球每日航班數量已經上漲30%，雖然這一升勢尚不足以改變航空業現狀，但有市場分析認為，如若疫情不出現第二波爆發，航空業則有機會觸底反彈。

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