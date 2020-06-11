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外媒揭「蘋果爆料準確率」排行榜　郭明錤僅排第十

科技 20:15 2020/06/11

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蘋果（Apple）每次未正式發布新品之前，已有不少外界提前作出預測，已有不少人提前作出預測，最近有外國網站針對外界爆料的準確率作出排名。

蘋果（Apple）每次推出新品，總會吸引不少外界關注。產品尚未正式發布之前，已有不少人提前作出預測。最近有網站針對外界爆料的準確率作出排名，到底哪些爆料來源準確度最高？

近日，外國專門追蹤Apple爆料消息的網站「Apple Track」發布一項調查，根據爆料消息的內容及數量，與蘋果發布的資訊作比較，從而評估爆料的準確度。上榜包括有外國科技網站9to5Mac、MacRumors等，彭博社記者Mark Gurman、分析師郭明錤，以及OnLeaks、CoinX與Sonny Dickson 等知名爆料達人。

＜＜全球手機處理器出貨排名　三星超越蘋果佔前三

＜＜【Intel勁敵】標普500年薪榜首CEO　哪位CEO掘金力領先？

當中，有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤，爆料準確率達76.4%，僅位於第10名。而排名第一的為爆料達人CoinX，準確率達到95.2% ，另外，L0vetodream以90.5%的準確度排名第二。

另外，Jon Prosser今年在Twitter上頻頻爆出蘋果新品消息，在4月及5月分別準確地透露 iPhone SE官方上架日期，以及MacBook Pro產品消息，爆料準確度高達86.7%，排名第三。

責任編輯：李寶如

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