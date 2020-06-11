【外資走貨】再有外籍客狠減800萬元急沽相連屋　西貢屋仔成劈價重災區

全國人大審議「港區國安法」決定草案，美國也揚言或取消香港特殊地位，無獨有偶，最近市場錄得多宗外籍業主劈價沽貨的成交個案，而且劈價幅度愈劈愈深。



其中有不少外籍人士居住的的西貢區更成為重災區。數日前西貢大網仔黃毛應雙號屋全幢村屋成交，原業主為外籍人士，單位原叫價1,600萬元，「港區國安法」消息一公布後，最後願意終以1,260萬元沽出物業，減價340萬元或21%，成交價也低於市價15%。

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數天後，市場再錄外籍人士劈價沽西貢區屋仔的個案，世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，一位外籍業主剛沽出西貢大網仔威都別墅全幢相連屋，物業建築面積各2,100呎，合共4,200平方呎，為5房3廳間隔，享山景，另連天台各700平方呎。原業主放盤時叫價3,800萬元，最後累減800萬元，減幅21%，終以3,000萬元沽出物業，建築面積呎價7,143元，低於市價20%。



據了解，原業主於2003年5月以628萬元購入上述相連屋，持貨17年至今沽售，賬面共獲利2,372萬元，物業期內升值約3.8倍。

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