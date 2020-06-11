【MPF】積金局：去年底「永久離港」提早取強積金　規模按年急增近5成

▲ 積金局指，每年都有成員以不同理由提早提取強積金，若單計以「永久離開香港」作申請的金額，去年第4季涉及的款項就有14.35億元。

香港近一年政治風波不斷，移民議題不時成為大眾焦點。積金局統計顯示，去年以「永久離開香港」為由而提早提取強積金的金額達14.35億元，按年急增46%。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，每年都有成員以不同理由提早提取強積金，若單計以「永久離開香港」作申請的金額，去年第4季涉及的款項就有14.35億元，按年及按季分別增加46%及2.6%。

鄭恩賜補充，積金局審批申請並不會向申請人進一步了解其離港原因，但根據以往受託人反映，永久離港而提取強積金的計劃成員主要是往中國內地，近期未悉有特別改變。

市況回暖 強積金總資產重上9000億元

此外，新冠肺炎疫情逐漸受控，環球市場氣氛回暖，強積金資產總額亦見穩步回升。截至5月底止，初步統計強積金總資產值已重上9,275億元。

鄭恩賜指，截至3月底止，強積金總資產值曾跌至8,677.81億元，較去年底挫一成。但隨着市況開始回穩，強積金總資產在4月底已重上9,100億元，5月份再進一步上升。

由於新冠肺炎疫情仍未完全受控、亦未充分反映對經濟影響，而且強積金計劃以股票基金為主，與市場關聯度高，鄭恩賜預期下半年市況仍然會偏向波動，但重申強積金屬長期投資，計劃成員不應着眼短線波動。

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