【疫市營商】代工生產難有利潤　突圍而出全靠反應快

▲ 德寶製造廠總經理王卓堅透露，大約有三分之一的定單被逼取消或延後。（陳國峰攝）

疫情重挫全球經濟活動，同時影響塑膠品的需求。塑膠生產商德寶製造廠依賴OEM業務，該企相信工業4.0可改善生產效率、反應，從而在激烈競爭中突圍而出。

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代工生產經營難 疫情下續添壓力

OEM業務本來已是競爭激烈，廠商苦被壓價，難有利潤。加上疫情爆發，情況雪上加霜。截止目前為止，德寶製造廠總經理王卓堅透露，大約有三分之一的定單被逼取消或延後。同時，有不少新項目亦因疫情、預算收緊等問題而延遲開發，加上消費需求減少，因此展銷層架等與零售相關的定單亦錄跌幅。相反，保溫杯等的生產定單則暫時持平。該企預計，今年生意額或較去年同期減少一半。

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開發技術＋反應快 成功必要條件？

近期生意開始好轉，該公司項目經理王卓堯指出，全因公司藉開發技術突圍而出，加上應對的包括是講究潮流、美觀的化妝品行業，故反應快更是必要條件。他續指，由於此類客戶的定單只會提前一個季度決定所需要的層架款式，「今季落下季單，整個流程只得3至4個月」。換言之，開發模具、生產的時間非常短，且這些產品均有一定複雜及細緻程度。

▲ 項目經理王卓堯指出，全因公司藉開發技術突圍而出。（陳國峰攝）

王卓堅補充，工業4.0的設備有助企業緊密監察生產流程及進度，從而滿足客戶需求。他解釋，以往客戶「追單」，需要同事翻查白紙黑字記錄，而記錄更可能有錯誤、遺漏。然而，現時使用的追蹤系統可即時知道貨物的生產進度，更準確預計交貨日期。該公司未來亦會繼續提升廠內的工業4.0設傭，加強利用生產數據。該企指出，稍後會再與生產力局商議，檢討企業下一個可改善的方向。

▲ 該企指出，稍後會再與生產力局商議，檢討企業下一個可改善的方向。（受訪者提供圖片）

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記者：葉泳珊