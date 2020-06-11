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QS世界大學排名出爐　理大排名大升浸大獨跌（附排名）

環球政經 21:00 2020/06/11

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高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)公布2021年QS世界大學排名（QS World University Rankings），頭3位排名與去年一樣，分別為美國麻省理工大學、史丹福大學及哈佛大學，第四位則由去年的牛津大學變為加州理工學院，頭4位基本是由美國的大學包攬。在本港分別有6間大學排名較去年上升，而有一間大學則較去年排名下跌3位。

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在2021年的QS世界大學排名中，香港大學排第22位，較去年升3位；香港科技大學為第27位，較去年升5位；香港中文大學為43位，較去年3位；香港城市大學為48位，較去年升4位；香港理工大學升幅較顯眼，由去年91位升至75位，上升16位，是次排名亦是在自2018年排名最高；香港嶺南大學則由去年591-600位升至571-580位。香港浸會大學則由去年261位跌至264位，下跌3位。

QS透過以下4個指標去為大學學科評分，包括學術聲譽、僱主聲譽、論文引用次數、研究生產力及影響力(H-index)，以評核全球逾1,200間大學學科。

2021 QS世界大學排名

大學/年份 2021年 2020年 2019年 2018年
香港大學 22 25 25 26
香港科技大學 27 32 37 30
香港中文大學 43 46 49 46
香港城市大學 48 52 55 49
香港理工大學 75 91 106 95
香港浸會大學 264 261 277 299
香港嶺南大學 571-580 591-600 601-650 551-600

 

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