QS世界大學排名出爐　理大排名大升浸大獨跌（附排名）

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高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)公布2021年QS世界大學排名（QS World University Rankings），頭3位排名與去年一樣，分別為美國麻省理工大學、史丹福大學及哈佛大學，第四位則由去年的牛津大學變為加州理工學院，頭4位基本是由美國的大學包攬。在本港分別有6間大學排名較去年上升，而有一間大學則較去年排名下跌3位。
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在2021年的QS世界大學排名中，香港大學排第22位，較去年升3位；香港科技大學為第27位，較去年升5位；香港中文大學為43位，較去年3位；香港城市大學為48位，較去年升4位；香港理工大學升幅較顯眼，由去年91位升至75位，上升16位，是次排名亦是在自2018年排名最高；香港嶺南大學則由去年591-600位升至571-580位。香港浸會大學則由去年261位跌至264位，下跌3位。
QS透過以下4個指標去為大學學科評分，包括學術聲譽、僱主聲譽、論文引用次數、研究生產力及影響力(H-index)，以評核全球逾1,200間大學學科。
2021 QS世界大學排名
|大學/年份
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|香港大學
|22
|25
|25
|26
|香港科技大學
|27
|32
|37
|30
|香港中文大學
|43
|46
|49
|46
|香港城市大學
|48
|52
|55
|49
|香港理工大學
|75
|91
|106
|95
|香港浸會大學
|264
|261
|277
|299
|香港嶺南大學
|571-580
|591-600
|601-650
|551-600
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