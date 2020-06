▲ Zoom早前關閉了在美民運人士的付費帳戶,並解釋稱是為了符合經營所在地的法律要求。

外電報道,視象會議軟件公司Zoom(美︰ZM)早前關閉了舉辦六四紀念活動的在美國人權組組織「人道中國」的帳號。Zoom回應外媒查詢時表示,關閉該帳戶是因為須要「遵守經營所在國家的法律」(must comply with laws in the countries where we operate)。

據報道,人道中國的帳戶目前已獲恢復。 該組織在5月31日以Zoom付費帳戶舉行了六四網上紀念活動,有約250人參與,惟該帳號6月7日起遭關閉。組織負責人周鋒鎖多次聯繫Zoom也未獲回應。

現時中國未有禁止境內用戶使用Zoom,惟該公司上月已宣布將停止為中國用戶提供免費帳戶,必須付費使用。Zoom解釋是此舉是為了符合當地法律。

