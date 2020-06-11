人行會議打擊跨境賭博　賭股下挫

人民銀行近日在京召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作，強調強化主體責任，繼續按照「誰開戶（卡）誰負責」、「誰的用戶（商戶）誰負責」、「誰的合作客戶誰負責」原則，嚴肅問責持牌支付服務主體責任。

賭股跌勢強勁，金沙 （01928） 跌4.2%，銀娛 （00027） 跌5.1%，永利 （01128） 跌4.4%、澳博 （00880） 跌3.5%、美高梅 （02282） 跌3.2%、新濠國際 （00200） 跌5.4%。

人行指出，各單位要有效提升打擊治理跨境賭博金融監管工作的針對性和實效性。（1）做好信息共享，推動形成左右呼應、上下通達的網格型聯動機制。（2）合力加大涉賭賬戶、涉賭資金活動懲處力度。（3）嚴肅問責持牌支付服務主體責任。（4）有針對性地加強客戶身份識別、大額和可疑交易報告、洗錢監測分析、賬戶取現身份驗證等風險防控工作。（5）反賭宣傳教育。

參與會議機構包括人民銀行、公安部、海關總署、銀保監會、外匯局相關司局，以及中國支付清算協會、中國銀聯、網聯清算有限公司。

相關文章：

【賭王何鴻燊病逝】信德集團曾回吐8% 濠賭股個別走金沙逆市升逾2%

【港股追蹤】濠賭股逆市起飛 金沙升幅冠藍籌

編輯：譚志偉