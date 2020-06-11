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劈價逾百萬再現　小業主真的恐慌？

股樓投資 20:05 2020/06/11

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雖然近期樓價回穩，各區也錄高價成交，惟部分業主仍劈價賣樓。香港置業郭德文說，長沙灣泓景臺3座低層G室，實用面積637平方呎，原叫價1,350萬元放盤，一個月後獲客接洽，終減價200萬元，以1,150萬元易手，實呎約18,053元。雖然業主劈價賣樓，惟代理強調，成交價屬市價。

值得留意的是，豪宅減幅更大。中原唐思坤說畢架山峰3座高層C室，實用面積839平方呎，最初開價2,800萬元，終減價26%，以2,068萬元易手，實用呎價約24,648元。

雖然樓價暫且回穩，惟近期劈價逾百萬成交再現，令準買家再度看淡後市。然而，目前情況不同，數月前，新冠肺炎疫情未受控，市民非常恐慌，爭相搶購防疫用品，擔心樓價急跌，部分業主為求盡快套現，不惜劈價賣樓，蝕讓離場。及至近期，雖然市場再錄劈價逾百萬成交，惟業主賺錢居多。

有資深代理坦言，一般來說，業主賣樓時，開價會參考市況，但部分業主會故意叫高價，讓買家大幅還價，經過幾論還價後，買家或因劈價成功，沾沾自喜，繼而迅速成交，事實上，單位最終或以市價出售。

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撰文 : 柳家平

泓景臺 豪宅

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