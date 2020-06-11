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【美股動態】岡拉克：聯儲局政策效用低 美股恐繼續跌

環球經濟金融 19:00 2020/06/11

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美股連跌兩日，有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，在企業信貸評級，白領裁員人數料增加的情況下，押注美股下跌是個「不錯的下注」。岡拉克又指，聯儲局的貨幣政策效用不大。

岡拉克形容，現時美股「過份膨脹」（overinflated），所以如果投資者押注美股會在現時的高位下跌，他認為是個「不錯的下注」（a pretty good bet）。

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岡拉克估計，「白領人士」（即年薪過十萬美元）會是下輪失業潮的受害者。在過去11周，領取失業救濟的人數超過4,300萬，意味著在每4名美國就職人士中，就有1名在新冠肺炎疫情下失業。

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對於聯儲局的貨幣政策，岡拉克指，市場把聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）視為「超人」（superman），但他認為，聯儲局實行量化寬鬆（QE）、維持聯邦基金利率在零厘左右等措施是沒有效用，更指對於銀行體系而言，負利率會是最大的威脅。

另外，岡拉克看好黃金走勢，並預計金價可再創新高，他又相信美元未來會走弱。

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責任編輯：楊心悅

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