【聯儲局議息】鮑威爾悲觀但無行動 美股軟道期挫500點

美國聯儲局公布議息結果,維持利率不變已是毫不意外,市場焦點改為未來政策走向。聯儲局對美國經濟看法審慎,直指美國經濟復甦之路漫長,預期會維持零息至2022年。

聯儲局兩大任務,是降失業率及控通脹,失業率暴增下,主席鮑威爾(Jerome Powell)表明,局方一心一意聚焦改善失業,力求回落至去年底約3.5%的歷史低位,要讓2000多萬失業民眾重投工作。

【美息不變】儲局維持近零息至2022年底 料明年經濟增5%

【美股奇景】破產上市公司股價急彈 雞犬皆升炒過龍?

不過,鮑威爾亦承認,眼前將是漫漫長路,要相當時間才能達到目的。局方預測,今年底失業率仍達9.3%,明年底降至6.5%,2022年才降至5.5%,仍未達至疫前低位。

他稱現在未想過加息,揚言以不同工具,支持勞動市場及經濟,直至經濟全面回復。聯儲局將保持息率在目前水平,直至就業及通脹重回正軌。按聯儲局點陣圖,將維持零息直至2022年底。

美股強勢炒復甦? 更多得鮑威爾托市(訂戶專享)

【美股一周】聚焦聯儲局議息 分析憂擾亂經濟復甦

聯儲局每月1200億美元資產購買計劃維持不變,有需要時甚至會加碼,並會繼續提供回購操作,以維持市場平穩。

總體而言,今次議息會議缺乏驚喜,甚至是有點失望,聯儲局的經濟預測偏向保守,未預見V型反彈情況,卻沒有公布新的行動,反而將救經濟任務推向國會,稱國會要採取多些行動( it's possible that Congress will need to do more)。

【美國示威】哥倫布明明發現新大陸 為何成為眼中釘?

【美國示威】南方旗幟涉種族爭議被禁 多州州旗也勢危

儲局的大眾企業貸款計劃(Main Street Lending Program,MSLP)即將準備就緒,但鮑威爾強調,這是貸款計劃,不是開支計劃(lending programs, not spending programs)。疫情未明朗,小商戶未必願背負債務,計劃反應會否很熱烈難以預料。

另外,美國政府大力救市致債台高築,財政部積極發債,供應增加下或會推高債息,若儲局不加大放水,長債息向上,勢不利民生,影響經濟。觀乎股市反應,聯儲局今次議息,市場反應一般,美股偏軟,道期市前跌逾500點。

【環球放水】歐洲央行按兵不動 未有加碼買債

【中美5G角力】華為解圍?美國售華晶片軟件不跌反升

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品