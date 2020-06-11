【聯儲局議息】鮑威爾悲觀但無行動 料維持零息至2022年底

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【美股動態】岡拉克：聯儲局政策效用低 美股恐繼續跌
美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變已是毫不意外，市場焦點改為未來政策走向。聯儲局對美國經濟看法審慎，直指美國經濟復甦之路漫長，預期會維持零息至2022年。
聯儲局兩大任務，是降失業率及控通脹，失業率暴增下，主席鮑威爾（Jerome Powell）表明，局方一心一意聚焦改善失業，力求回落至去年底約3.5%的歷史低位，要讓2000多萬失業民眾重投工作。
不過，鮑威爾亦承認，眼前將是漫漫長路，要相當時間才能達到目的。局方預測，今年底失業率仍達9.3%，明年底降至6.5%，2022年才降至5.5%，仍未達至疫前低位。
他稱現在未想過加息，揚言以不同工具，支持勞動市場及經濟，直至經濟全面回復。聯儲局將保持息率在目前水平，直至就業及通脹重回正軌。按聯儲局點陣圖，將維持零息直至2022年底。
聯儲局每月1200億美元資產購買計劃維持不變，有需要時甚至會加碼，並會繼續提供回購操作，以維持市場平穩。
總體而言，今次議息會議缺乏驚喜，甚至是有點失望，聯儲局的經濟預測偏向保守，未預見V型反彈情況，卻沒有公布新的行動，反而將救經濟任務推向國會，稱國會要採取多些行動（ it's possible that Congress will need to do more）。
儲局的大眾企業貸款計劃（Main Street Lending Program，MSLP）即將準備就緒，但鮑威爾強調，這是貸款計劃，不是開支計劃（lending programs, not spending programs）。疫情未明朗，小商戶未必願背負債務，計劃反應會否很熱烈難以預料。
另外，美國政府大力救市致債台高築，財政部積極發債，供應增加下或會推高債息，若儲局不加大放水，長債息向上，勢不利民生，影響經濟。
責任編輯：林建忠
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