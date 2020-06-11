【定期存款】兩大行減港元息　專家料同業轉攻政府派錢

▲ 星展今天全面下調港元存息，1年長息更低見0.8厘。

港元拆息跌勢未止，1個月拆息更10連跌，今天（6月11日）乍現0.56厘的兩年半新低。星展及東亞（00023）兩間大行亦全面減息。專家預計，存息續有下調空間，當中尤以長息的跌幅較大。星展全綫削減短中長息0.05厘，當中半年期的新息率僅險守1厘；至於1年期更只得0.8厘，入場費齊為20萬元全新資金。

東亞更兩連減，減幅最多是138天，累削0.11厘，新報1.21厘；門檻為10萬元全新資金。

信銀3個月享10厘 上限1萬元

南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮指，聯儲局議息後持續大規模的買債量寬步伐，且料目前的幾近零息利率水平維持多兩年，至2022年底，拖累美元一度失守96關。

卓亮補充，過往弱美元易令游資熱錢湧入包括中港等亞洲的新興市場，料今次亦相若；而金管局經歷今年9度接錢後，明天（13日）銀行體系總結餘驟增至1,205億元，料年底前或有機會見2,000億元新高。反觀一個月拆息受美息向下影響，可能反覆跌至約0.3厘才見底。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，在超低息環璄下，長期定存息的下調空間較大，且相信半年結前的加息戰收斂。而現市況業界紛紛轉戰綫，鬥谷政府向市民派錢1萬元，涉資約700億元的商機，但主要搶攻超短存，普遍要求全新客戶及新錢等附帶條件，且設限額，變相令同業爆搶客戰的「補貼」有限。

政府的現金派發計劃於下周日（21日）才開始接受登記，臨近派錢，多間中小行猛出擊，爭相以超高息搶存，如信銀國際推3個月定存享10厘，但最多只限1萬元，萬元戶賺息250元。富邦亦打政府1萬元的現金計劃主意，全新資金開立1個月定存有3.8厘，但上限是10萬元，按理追息族於存期內可賺316元利息。南商更高達5厘，但亦設限在5萬元，1個月短存賺息208元。

眾安無懼天星突擊 減短期存息

此外，虛擬銀行天星銀行今天正式開業，但作為首間虛銀的眾安銀行（ZA Bank）卻無懼競爭，照減港元定期存款息率，調低3個月及半年存息，齊削0.05厘；現時3個月新息率為1.25厘，半年期報1.35厘。該行剛於上周四（4日）減息，如今相隔一周即再出手。

至於今天突擊的天星，雖以活期超高息搶攻，但卻悄悄把兩厘定存息下架，其提供1星期至1年的定存息，介乎0.2厘至1.7厘。天星1個月存息報0.8厘，較眾安的0.5厘高；3個月期天星為1.7厘，亦較眾安的1.25厘高；1年長息計，天星為1.5厘，亦略勝眾安的1.4厘。唯一眾安險勝的是半年期1.35厘，稍高於天星的1.3厘。

本來天星於3月底試業時，曾推6個月年息兩厘，入場費僅須1,000元，遠較傳統銀行高，為半年期的「高息王」，但如今只得1.3厘。

顛覆傳統銀行的虛擬銀行，亦因應拆息走低而不斷劈定存息。今年3月24日正式營運的眾安，更從5月至今5度降低息率。同樣，其於去年底試業時的兩厘息，如今已不復見；今年初曾推3個月6.8厘的特惠息，亦現已絕跡。

若只比併3間打高息牌的虛銀，目前3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘冠絕全城，上限是10萬元，按理追息族最多賺息1,125元，但其玩法較另類。本港獨角獸WeLab旗下虛銀匯立銀行，從輪候名單、WeLab員工及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業。先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高可享4.5厘。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源