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【美股回吐】炒家大放厥詞 美股高位調整時

金融經濟 18:48 2020/06/11

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美國聯儲局對美國經濟預測相對悲觀，成為美股以至環球股市高位回調觸發點，道指期貨歐洲交易時段曾瀉逾600點。但美股短綫炒風失控，從一眾炒家近日大放厥辭，被勝利衝昏頭腦的狂態看來，美股絶對有理由在高位回調冷靜一下。

近日美股投資者茶餘飯後熱議的話題，都離不開股神巴菲特（Warren Buffet）早前失策低位沽清航空股，在航空股低位急彈浪潮中飲恨。

炒家自稱投資界新星 嘲股神過時

當中最火爆言論要數近日以明星級投資者自居的博客網站Barstool Sports創辦人David Portnoy，直指股神巴菲特已過時（washed up），自已才是投資界新星。

「無人可以爭辯巴菲特現時在股市表現比我更好。我較他更出色，這是事實。」

Barstool Sports創辦人David Portnoy，直指股神巴菲特已過時（washed up），自已才是投資界新星。

Portnoy又大秀近日投資成績，表現在股神清倉航空股之際，自已1日內在航空股上大賺了近30萬美元，可惜太早沽貨，未能賺盡。近日美股急彈市中，得意忘形的相信又不只Portnoy一人。

即日鮮炒家主導升市  花旗：跌市風險增

花旗銀行最新發表的股票策略報告中，便直指在全球體育聯賽盛事暫停下，慣於押注球賽賭盤的人士，轉移美股短炒「即日鮮」的投資者比例相信大增。這從散戶交易平台Robinhood等成交大增，以及納斯達克交易所的成交比例增加得以引證。

散戶炒家主導美股，在花旗策略員看來並非好事，該行更預測美股在未來12個月下跌機會達七成以上。

科技股納指突破一萬點大關，指數連日創新高之際，美股此時高位調整一下，讓炒家冷靜一下發燒的頭腦，絶對並非壞事。

撰文：劉德斌

經濟 美股 即日鮮 航空股 美國聯儲局 花旗銀行 巴菲特 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數
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