【美國示威】白宮計劃改革警隊：不削警權

美國反種族歧視、反警暴示威蔓延全國,早前多個州分通過削減警隊開支的動議,以回應示威者訴求。明尼蘇達州明尼阿波利斯市、佐治亞州亞特蘭大市市長均表明拒絕解散警隊,支持警隊充足。美國白宮在周三(10日)表示,重組警察計劃書已進入最後修改階段。

白宮發言人指,政府關於警隊重組的計劃書已進入最後修改階段,會加入示威者關注的警暴問題,但同時表明,不會削減警隊權限,恐將不利執法:

「總統特朗普過去10天一直安靜、勤奮地準備計劃書,以回應全國示威者的訴求。」(“The president has spent the last 10 days quietly and diligently working on proposals to address the issues that the protesters raised across the country, legitimate issues.”)