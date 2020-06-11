【美國示威】白宮計劃改革警隊：不削警權

▲ 美國白宮在周三（10日）表示，重組警察計劃書已進入最後修改階段。

美國反種族歧視、反警暴示威蔓延全國，早前多個州分通過削減警隊開支的動議，以回應示威者訴求。明尼蘇達州明尼阿波利斯市、佐治亞州亞特蘭大市市長均表明拒絕解散警隊，支持警隊充足。美國白宮在周三（10日）表示，重組警察計劃書已進入最後修改階段。

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白宮發言人指，政府關於警隊重組的計劃書已進入最後修改階段，會加入示威者關注的警暴問題，但同時表明，不會削減警隊權限，恐將不利執法：

「總統特朗普過去10天一直安靜、勤奮地準備計劃書，以回應全國示威者的訴求。」（“The president has spent the last 10 days quietly and diligently working on proposals to address the issues that the protesters raised across the country, legitimate issues.”）

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國民主黨眾議員周一（8日）在國會提出改革警隊議案《2020年警務正義法案》（The Justice in Policing Act of 2020），令行為不當的警員較易被檢控，亦禁止警察在執法時使用鎖喉等，位置能否在共和黨控制的參議院通過。



記者：葉芷樺

