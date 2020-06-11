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【美國示威】白宮計劃改革警隊：不削警權

環球社會熱點 18:47 2020/06/11

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美國白宮在周三（10日）表示，重組警察計劃書已進入最後修改階段。

美國反種族歧視、反警暴示威蔓延全國，早前多個州分通過削減警隊開支的動議，以回應示威者訴求。明尼蘇達州明尼阿波利斯市、佐治亞州亞特蘭大市市長均表明拒絕解散警隊，支持警隊充足。美國白宮在周三（10日）表示，重組警察計劃書已進入最後修改階段。

【美國示威】美洲原住民報仇 哥倫布雕像遭斬頭拉倒【有片】

美國內戰打輸一方反成英雄 種族爭議亂過亂世佳人

白宮發言人指，政府關於警隊重組的計劃書已進入最後修改階段，會加入示威者關注的警暴問題，但同時表明，不會削減警隊權限，恐將不利執法：

「總統特朗普過去10天一直安靜、勤奮地準備計劃書，以回應全國示威者的訴求。」（“The president has spent the last 10 days quietly and diligently working on proposals to address the issues that the protesters raised across the country, legitimate issues.”） 

【美國示威】反種族主義浪潮 美軍基地中招 特朗普否決改名

【美國示威】國父華盛頓也淪狙擊目標 曾擁奴隸捲歧視

國民主黨眾議員周一（8日）在國會提出改革警隊議案《2020年警務正義法案》（The Justice in Policing Act of 2020），令行為不當的警員較易被檢控，亦禁止警察在執法時使用鎖喉等，位置能否在共和黨控制的參議院通過。

記者：葉芷樺
 

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